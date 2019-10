Brescia-Sassuolo: c'è già la data del recupero

“Il Presidente della Lega Professionisti Serie A in considerazione della scomparsa del dott. Giorgio Squinzi, Patron della società U.S. Sassuolo Calcio; dispone il rinvio della gara, BRESCIA – SASSUOLO, programmata per venerdì 4 ottobre, con inizio alle 20.45, e valida per la 7a giornata di andata del Campionato di Serie A TIM, a mercoledì 18 dicembre 2019, con inizio alle ore 20.45 (SKY)”.

Attraverso un breve comunicato è stato confermato che la sfida tra le squadre di Corini e De Zerbi non si giocherà venerdì ma tra due mesi e mezzo.

SPORTAL.IT | 03-10-2019 18:00