Brescia su Lykogiannis, ma spunta un ostacolo

Brescia e Cagliari hanno trovato l'accordo per il trasferimento in Lombardia di Charampoulos Lykogiannis, ma la trattativa si è arenata nelle ultime ore, almeno stando a quanto riportato da 'Bresciaoggi'.

A mancare, infatti, è il sì del calciatore greco, che non gradirebbe la destinazione: Lykogiannis non sembrerebbe convinto di lasciare un club in corsa per l’Europa per andare a giocare in una squadra invischiata nella lotta salvezza.

L’arrivo di Lykogiannis, qualora la trattativa dovesse andare in porto, porterebbe all’addio di Bruno Martella, cercato da diversi club della serie cadetta.

SPORTAL.IT | 29-01-2020 15:33