Brescia, vede nascere la figlia alle 5, poi entra e segna, caos a Carpi, paura a Gubbio

Altro che antipasto. La Serie C ci ha regalato un sabato scoppiettante, con 14 partite, goleade e rimonte e anche con qualche spavento. E’ il caso, quest’ultimo, dell’episodio verificatosi a Gubbio dove Davide Riccardi ha perso conoscenza finendo in ospedale. Fortunatamente sono poi arrivate buone notizie per il difensore del club rossoblù. Ma andiamo a riepilogare tutto quello che è accaduto nella terza giornata del torneo.
Il punto sul Girone A
Partiamo dal campo, con il Renate che per una notte almeno può sognare in vetta alla classifica. I nerazzurri di Foschi hanno sfoderato una prestazione sontuosa, grazie alla quale sono riusciti a espugnare il campo dell‘AlbinoLeffe imponendosi per 3-2. Eppure oggi la copertina è del Brescia, anche per il suo rotondo 5-0 ad una Pro Vercelli che si presentava all’appuntamento del Rodomonti a punteggio pieno. Tra le Rondinelle, nell’elenco dei marcatori figura anche il nome di Maistrello che ha raggiunto la squadra in giornata dopo la nascita alle 5 del mattino della figlia Viola. Partito dalla panchina è entrato a 20′ dalla fine e ha segnato nel recupero. Bene, infine, la Pergolettese che batte 3-1 in casa il Cittadella mentre l’Alcione trionfa di misura sul Lumezzane.
Il punto sul Girone B
Non sorprende l’Arezzo di Bucchi che vince ancora: stavolta è 1-0 alla Vis Pesaro ma basta e avanza per il terzo successo di fila. Ascoli-Juventus Next Gen termina 0-0 davanti a 10mila spettatori. Pari pure Carpi e Campobasso in un 2-2 caratterizzato dall’assenza di tecnologia per un tempo intero a causa di problemi tecnici del Var. Colpaccio della Pianese che va a vincere sul campo della Torres.
Infine, Gubbio-Perugia ha regalato attimi di panico e paura. Nel finale di gara Davide Riccardi, autore del momentaneo vantaggio del Grifo in un match poi conclusosi 1-1, è rimasto a terra per 3 minuti a causa di un colpo alla testa. Si è reso così necessario l’intervento dell’ambulanza e il successivo trasporto in ospedale per il giocatore, cosciente al momento dell’uscita. La gara è poi regolarmente ripresa.
Il punto sul Girone C
Difficile giocare al Massimino di Catania. Lo sa bene il Monopoli che è capitombolato contro gli etnei per 4 reti a 0. Male il Benevento che ha perso, seppur di misura, contro il Casarano a causa di un’autorete di Pierozzi. Non è andata meglio ad un’altra campana, ovvero al Sorrento che è crollato in casa contro il Trapani. A riscattare l’orgoglio regionale, ci hanno pensato però Giugliano e Casertana rispettivamente contro Foggia e Potenza.