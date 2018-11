Briatore, frecciate a Vettel e alla Ferrari

Flavio Briatore ha parlato dell'addio alla Formula 1 del suo pupillo Fernando Alonso: "La perdita di Fernando per la F1 è un po' come quella di Cristiano Ronaldo per il Real Madrid. Alla fine è uno dei piloti più noti dello schieramento. Se togliamo Hamilton, Vettel, Raikkonen e lui, senza tuta sono anonimi. Questo di oggi è uno sport diverso, non è quello dei gladiatori di un tempo", ha spiegato ai cronisti presenti ad Abu Dhabi.

L'ex team manager della Renault non ha risparmiato stoccate nei confronti della Ferrari: "La Ferrari avrebbe potuto conquistare il mondiale. Mettendogli la giusta pressione avrebbe potuto condurre in errore anche uno come Hamilton, ma per un motivo o per un altro nelle gare cruciali ha mancato. Posso dirlo con una certezza del 100% che con Alonso avrebbero vinto il Mondiale. Già in passato si era distinto con una monoposto inferiore come era la nostra Renault. A volte quando c’era da arrivare secondi o terzi lo abbiamo fatto, ma quando c’era da vincere non ci siamo fatti scappare l’occasione. Anche la strategia del muretto però, deve essere perfetta e le Frecce d’Argento lo hanno dimostrato".

Secondo Briatore, Alonso potrebbe tornare presto: "Credo che si prenderà un anno sabbatico, poi potrebbe anche tornare. Vedremo cosa succederà. Anche Senna dopo tanti anni sentiva di doversi riposare. Nel Circus al momento ci sono solo due squadre in grado di vincere: Mercedes e Ferrari. Con una macchina decente Nando sarebbe al livello di Lewis essendo ancora uno dei più forti. Aveva bisogno di disintossicarsi perché ha passato tre stagioni frustranti per le prestazioni ridicole della McLaren".

Alonso stesso non aveva escluso un ritorno: "La porta per tornare non è completamente chiusa. Vedremo come mi sentirò fra un anno, magari ad aprile-maggio sarò disperato sul divano a casa, anche se mi sembra difficile tornare indietro e l'idea non è originale. Non so cosa mi riserva il futuro, questa sarà la mia sfida personale, ora non so cosa farò nel 2020, la vita è lunga e meravigliosa, amerò sempre questo mondo. Magari un giorno tornerò come capo della F1, padre o in un qualsiasi altro ruolo, vedremo", ha concluso con un briciolo di commozione.

SPORTAL.IT | 25-11-2018 10:30