Brienza archivia l'Olimpia e pensa a Trieste

Brienza archivia la sconfitta del Forum con l'Olimpia Milano e pensa a Trieste, che ha perso in casa con Cantù.

"Milano è partita bene, trovando subito grandi percentuali al tiro anche da fuori: i 28 punti che abbiamo concesso nel primo quarto sono stati un problema per noi, anche perché poi per alcuni frangenti della gara non abbiamo avuto buone scelte in attacco. Al di là di questo però ci portiamo comunque a casa la voglia da parte di tutti di non fare un passo indietro e di continuare a lottare possesso dopo possesso. Sono sicuro che saremo pronti a fare una buona partita giovedì sera contro Trieste sul nostro campo" ha detto il coach di Trento.

SPORTAL.IT | 22-12-2019 21:07