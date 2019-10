Brienza chiede scusa ai tifosi

Parole dure da parte di coach Nicola Brienza, dopo la brutta sconfitta rimediata da Trento contro Brescia.

"Voglio chiedere scusa per la nostra prestazione a tutti i tifosi che oggi ci hanno seguito a Brescia – sono state le sue parole -. Siamo delusi e dispiaciuti per tutto ciò che non siamo riusciti a fare in campo e non voglio cercare scusanti. Le responsabilità di questa partita, che abbiamo iniziato bene e in cui poi siamo stati incapaci di reagire, sono tutte nostre. Stasera c'è poco da parlare di pallacanestro".

Quindi Brienza ha fissato il prossimo obiettivo: "Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche, da domani ci ritroveremo in palestra per preparare la partita contro Oldenburg e arrivare a quell'appuntamento con uno spirito e un approccio completamente diversi".

