Brienza coccola Gentile

Nicola Brienza, il coach della Dolomiti Trento, non nasconde la soddisfazione per l’approdo in bianconero di Alessandro Gentile (per lui un biennale).

“Sono molto contento dell’arrivo di Alessandro, perché con lui aggiungiamo un giocatore di grande valore e che ci darà una grande mano nel lungo percorso che ci aspetta in campionato e in EuroCup. Gentile è un giocatore ancora giovane ma con grandissima esperienza ai massimi livelli nel campionato italiano e anche nelle competizioni internazionali: passo dopo passo, nei prossimi giorni ci sarà modo e tempo di inserirlo nel gruppo. Ci tengo anche a ringraziare il club per lo sforzo che ha portato a questa preziosa aggiunta nel roster” dice il timoniere dei trentini.

SPORTAL.IT | 26-09-2019 10:58