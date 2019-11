Brienza: "Errori condizionanti"

Il coach di Trento Brienza ha commentato così la sconfitta contro Cremona: "Abbiamo provato a fare una partita solida, che non c’è venuta purtroppo in alcun frangenti – sono le parole riportate da basketuniverso – i ragazzi hanno provato a sopperire alla mancanza di Craft e purtroppo gli errori in partita ci hanno condizionato e abbiamo fatto fatica in difesa, anche con gli stop, i ritardo sui tagliafuori, qualche rimbalzo concesso e qualche palla vagante".

"A beneficio di cronaca, questo giro ci è andata male ai liberi, semplicemente questo ci ha negato di creare i break. Dobbiamo tornare in palestra e andare a lavorare sulle nostre lacune: sappiamo quali sono e ci proviamo, ci provano i ragazzi; siamo questi e abbiamo tanto da fare".

SPORTAL.IT | 17-11-2019 14:38