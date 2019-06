Brienza: "Grande opportunità per me"

"Sono emozionato e contentissimo, perché so che questa per me è una grande opportunità: entro a far parte di un club e di una famiglia che ha fatto grandi cose in campo e fuori, per me questo è un grande punto di arrivo". A dirlo il nuovo allenatore di Trento, Nicola Brienza.

"Sono sicuro che avremo la possibilità di intraprendere insieme un cammino importante, un progetto importante, e non vedo l’ora di cominciare a metterci all’opera – ha aggiunto l'ex Cantù -. L’Aquila Basket per tutti è un grande punto di riferimento, come struttura sportiva a 360 gradi, il mio obiettivo sarà quello di dare un contributo lavorando al massimo per portare avanti quello che questa società ha fatto negli ultimi anni. La mia pallacanestro? Voglio una squadra che condivida il pallone e le responsabilità offensive, io e lo staff cercheremo di valorizzare al meglio le individualità di ogni giocatore per formare sistemi affidabili in attacco e in difesa. Sono concetti semplici, ma è la verità: oggi un allenatore deve saper tirare fuori il meglio dai propri ragazzi anche sul lato umano e dell’atteggiamento".

SPORTAL.IT | 11-06-2019 16:52