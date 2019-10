Brienza: "Il blackout ci è costato caro"

Nicola Brienza non nasconde l’amarezza per la sconfitta arrivata a fil di sirena con Sassari.

“Abbiamo subito un break significativo che ha indirizzato la partita: non possiamo permetterci questo tipo di blackout, a maggior ragione contro una grande squadra come Sassari. Ci teniamo un po’ di frustrazione per questo risultato, per il modo in cui è arrivato, ma ora ci rimettiamo al lavoro per crescere e migliorare” dice il coach di Trento.

“Quando le cose non vanno bene in campo ci manca ancora un po’ di consapevolezza e di capacità di sentire il polso della situazione, un po’ di esperienza: c’è stato impegno difensivo, capacità di lottare, carattere; ora dobbiamo essere bravi a limare i nostri difetti e quei decisivi passaggi a vuoto” aggiunge Brienza.

SPORTAL.IT | 05-10-2019 23:47