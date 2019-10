Brienza loda la reazione dei suoi

Il coach della Dolomiti Energia Trentino Nicola Brienza accoglie con soddisfazione la vittoria in EuroCup contro l'Oldenburg: "Siamo contenti di questa vittoria, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro un’avversaria insidiosa e di qualità: nel primo tempo abbiamo un po’ subito in difesa, Oldenburg ha segnato tanti tiri anche complicati, ma siamo stati bravi a rimanere concentrati rimanendo in vantaggio per buona parte del match", sono le parole riportate da Sportando.

"Dopo la cattiva prestazione di Brescia abbiamo messo in campo una partita di applicazione, attenzione e ritmo: ora torniamo in palestra con la testa al match di domenica a Cantù".

SPORTAL.IT | 16-10-2019 22:40