Brienza non ha dubbi: "E' l'Olimpia la più forte"

"Milano è la squadra che, al di là della classifica, rimane la più forte del campionato: è quella più completa, ha un roster interminabile e che oltre ai numeri ha grande qualità in tutti i suoi componenti": a dirlo è Nicola Brienza.

"Sappiamo che contro di loro, e a maggior ragione in trasferta, non è facile giocare: certo, Rodriguez, Micov e Scola sono i tre giocatori di riferimento del sistema dell'Olimpia, ma la loro forza è quella di poter avere ogni sera un contributo importante anche da chi gioca meno. Penso a Cinciarini e Burns nel quintetto che li ha portati in vantaggio all'intervallo a Madrid, o ai 15 punti di Della Valle di ieri sera contro Valencia. Coach Messina? Stringergli la mano prima della partita sarà emozionante, è una cosa che mi riempie di orgoglio. Non penso io debba aggiungere nulla a quello che la sua storia racconta per lui" aggiunge il coach di Trento.

SPORTAL.IT | 20-12-2019 18:01