Brienza rilancia: "Meritiamo i playoff"

“Alla lunga siamo calati: le lunghe rotazioni di Milano e le individualità di alcuni giocatori ci hanno creato dei problemi e la fatica si è fatta sentire. Rimane, comunque, l’ottima prestazione e la preparazione di questa settimana”. Il coach della San Bernardo Cantù analizza così la sconfitta di Milano.

“Cosa rimane della partita di oggi – aggiunge il timoniere brianzolo -? La consapevolezza che possiamo fare questo tipo di prestazioni. Lo abbiamo fatto in casa con Bologna e Brindisi e lo abbiamo fatto oggi. Siamo al Forum, contro l’Olimpia e, se per 39 minuti siamo stati in grado di giocare questa pallacanestro, questo vuol dire che possiamo farcela anche nelle rimanenti sei partite della stagione. Ad oggi, credo davvero che possiamo giocarci i playoff. Ce lo meritiamo, per come è andata la stagione e per come ne siamo usciti. Questo è l’atteggiamento che dobbiamo avere. Ovviamente arrivare a Milano e assaporare la vittoria lascia tanto amaro in bocca ma questo è il basket e va così”.

SPORTAL.IT | 31-03-2019 20:35