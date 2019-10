Brienza sa che con Treviso sarà dura

"Ci aspetta una partita difficile contro un’avversaria tosta, una Treviso che in questo momento non è facile per nessuno da affrontare": il coach della Dolomiti Energia Trentino, Nicola Brienza, sa che sabato non sarà facile piegare i veneti.

"La De’ Longhi è un team solido, che nasce da un gruppo ben consolidato a cui sono stati aggiunti stranieri di alto livello – aggiunge il timoniere bianconero -. La base è quella formata dalla squadra che l’anno scorso ha vinto il campionato di A2 con lo stesso allenatore e che anche in Serie A ha portato grande fiducia, grande entusiasmo e grandi stimoli. Questo gruppo collaudato, questo collettivo, sa poi esaltare anche le giocate di talento dei singoli, come Logan, Nikolic o Cooke. In più sono reduci da una grande vittoria nel derby con Venezia che ha sicuramente dato loro un’ulteriore spinta emotiva. I nostri risultati recenti non ci hanno aiutato, ma dopo l’amarezza per la sconfitta contro i polacchi di Gdynia in EuroCup ora vogliamo riprendere il cammino in campionato dopo le tre sconfitte consecutive che lo avevano un po’ interrotto: il nostro percorso di crescita prosegue, ora dobbiamo limitare i passaggi a vuoto e le disattenzioni che ci stanno costando tanto in termini di risultati".

SPORTAL.IT | 25-10-2019 12:51