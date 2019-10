Brienza: "Sassari la più in forma di tutte"

"Affrontare Sassari in questo momento significa affrontare la squadra più in forma del campionato: è vero, la stagione è appena iniziata ma il Banco di Sardegna ha vinto in maniera eccellente la Supercoppa e poi ha dominato le prime due partite di regular season. I sardi sono una squadra molto completa, che a un gruppo e un impianto tecnico mantenuto come ossatura ha saputo aggiungere pedine importanti di altissimo livello: sarà una partita difficile, e sono curioso di vedere che tipo di impatto avremo uscendo dalla partita di coppa con il Galatasaray". A dirlo il coach della Dolomiti Trento, Nicola Brienza.

"Di sicuro sfide come quella che ci aspetta sabato sera ci danno grandi stimoli e motivazioni a fare un ulteriore passo in avanti nel nostro processo di crescita. Contro una squadra contro Sassari non potremo permetterci un passaggio a vuoto come quello che contro i turchi ha indirizzato la partita: dovremo giocare 40’ di attenzione e intensità in cui esprimere al meglio la nostra pallacanestro" aggiunge l’ex timoniere canturino.

SPORTAL.IT | 04-10-2019 13:49