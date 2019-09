Brienza soddisfatto del debutto

Buona la prima per Nicola Brienza sulla panchina della Dolomiti Energia Trentino. Il coach della squadra bianconera, infatti, può festeggiare i primi 2 punti in classifica dopo la vittoria per 88-75 contro l'OriOra Pistoia.

"Questa partita nascondeva molte insidie, era la prima e c'era un po' di pressione perché per molti, anche per me, era il debutto a Trento – ha dichiarato il tecnico a fine partita -. Siamo partiti un po' contratti, forse un po' troppo morbidi, ma con il passare dei minuti siamo riusciti a scioglierci e a giocare la nostra pallacanestro".

"Sono contento dell'atteggiamento della squadra – ha proseguito coach Brienza -, tutti i giocatori che sono entrati in campo hanno portato un mattoncino alla causa. Del match di oggi ricorderemo le giocate in attacco di Blackmon e la bella partita di Mezzanotte, ma tutti hanno dato un contributo e questo è molto importante per proseguire il nostro processo di crescita".

SPORTAL.IT | 26-09-2019 00:35