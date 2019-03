Brienza: "Trieste ha ben poco della neopromossa"

Il coach dell'Acqua San Bernardo, Nicola Brienza, è consapevole delle difficoltà della sfida con l'Alma Trieste.

"E' una formazione neopromossa ma che di neopromossa ha ben poco. La società ha allestito un roster molto importante con dieci giocatori veri, più un undicesimo ed un dodicesimo con grande esperienza che potrebbero entrambi essere stabilmente nelle rotazioni di tante altre squadre del campionato" ha detto.

"La squadra è allenata da un ottimo coach come Dalmasson, capace di sfruttare al meglio tutte le qualità individuali del gruppo e, più in generale, quella corali. Trieste ha tante armi, tante frecce a disposizione del proprio arco. Dovremo essere bravi a limitare le loro caratteristiche, cercando di far risaltare le nostre. È una squadra che gioca di sistema e che non ha un leader designato ma tanti giocatori che possono essere decisivi nell’arco del match. Rispetto alle nostre precedenti avversarie che, invece, avevano un punto di riferimento, Trieste dispone di più elementi in grado di essere decisivi" ha aggiunto il timoniere brianzolo.

