Brienza: "Venezia ha tutto per vincere il titolo"

"Venezia è certamente una delle candidate per arrivare in fondo alla competizione a giocarsi, probabilmente con Milano, la vittoria finale. E' una formazione che ha tutto per vincere il titolo". A dirlo il coach della San Bernardo Cantù, Nicola Brienza.

"Dovremo fare una gara furba, intelligente, non a viso aperto. Nel caso in cui dovessimo trovarci in vantaggio per qualche minuto grazie a delle folate offensive, dovremo essere bravi a non farci ingolosire perché loro hanno davvero tante frecce nel proprio arco e possono colpire in ogni momento. Allo stesso tempo, però, non dovremo essere neppure timorosi. Puntiamo a fare una partita solida, aggressiva ma anche di grande umiltà. Il nostro intento sarà quello di ripetere la partita di Milano, dove siamo riusciti a giocarcela fino a pochi attimi dal termine. Questa volta, però, a differenza della gara del Forum, speriamo di avere qualche episodio favorevole nel caso in cui dovessimo ritrovarci nel finale punto a punto con Venezia" ha aggiunto il timoniere dei brianzoli.

SPORTAL.IT | 12-04-2019 13:25