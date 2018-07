Brignola, l'Atalanta propone alternative

L'Atalanta prova un altro tentativo per arrivare a Enrico Brignola.

Non sarà Berat Djimsiti l'uomo offerto al Benevento da parte della società nerazzurra, che sta cercando di intromettersi: il Sassuolo, infatti, non ha ancora affondato il colpo per l'uomo-mercato dei sanniti, attualmente impegnato negli Europei Under 19 in Finlandia.

Secondo quanto riferito da Tmw gli orobici sarebbero tornati alla carica proponendo soldi più Guido Marilungo.

SPORTAL.IT | 25-07-2018 16:15