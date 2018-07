Brignola-Sassuolo, il Benevento chiede in cambio due giocatori

Federico Ricci è un nuovo obiettivo per l’attacco del Benevento.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i sanniti starebbero provando ad inserire il cartellino del giocatore nella trattativa per Enrico Brignola, ormai ad un passo dal trasferimento al Sassuolo.

Il giocatore non rientra nei piani di Roberto De Zerbi per la prossima stagione e può quindi diventare un’importante pedina di scambio. Per abbassare ulteriormente le richieste del Benevento (che valuta Brignola circa 10 milioni di euro), il club di Squinzi è pronto a mettere sul piatto anche il giovane difensore Leonardo Sernicola.

SPORTAL.IT | 20-07-2018 15:20