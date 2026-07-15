Nel corso di un’intervista a L’Equipe, la campionessa olimpica non fuga i dubbi sulla prossima stagione e avvisa sui Giochi olimpici del 2030: “Non ci sarò”

Federica Brignone non cancella i dubbi, anzi li alimenta. Le conseguenze dell’infortunio subito nell’aprile 2025 continua a essere importanti e l’azzurra non sa ancora se sarà ai nastri di partenza della scorsa stagione. La voglia c’è, il lavoro anche ma non dipende tutto dalla Tigre che nel corso di un’intervista a L’Equipe rivela anche i suoi piani per il ritiro.

I dubbi di Brignone

Federica Brignone ha chiuso la scorsa stagione in anticipo. Il dolore per l’infortunio era ancora troppo forte e non ha voluto continuare a rischiare. L’obiettivo della primavera era quello di provare a recuperare per poi ricominciare la preparazione in vista della nuova stagione. Ma i dubbi rimangono come spiegato dalla stessa sciatrice (che proprio ieri ha compiuto 36 anni) nel corso di un’intervista a L’Equipe: “Cercherò di mettere gli sci a inizio agosto. Ma non so ancora se riuscirò a gareggiare nella prossima stagione. Ho già il biglietto per Ushuaia a settembre dove la squadra farà gli allenamenti. Ma se soffrirò quanto la scorsa stagione non sarà sopportabile. Quest’estate va meglio ma il mio corpo non si riprenderà del tutto”.

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“Sento sempre dolore”: l’allarme di Federica

Lontano dalle corse ma non dagli allenamenti, Federica Brignone dopo una breve pausa ha ripreso da tempo la sua marcia di avvicinamento verso la nuova stagione ma le difficoltà continuano a essere tante, forse troppe: “Ho avuto di nuovo molte difficoltà a camminare. Mi sto preparando da metà maggio ma non sto facendo affatto quello che facevo prima dell’infortunio. Posso andare in bici, nuotare ma non posso correre. Il corpo sta migliorando ma è ancora lontano dall’essere a posto. Sento sempre dolore. Mi sto preparando come se volessi fare tutta la stagione ma non so se riuscirò a farcela. Prenderemo le decisioni quando sarà necessario”.

L’idea del ritiro

C’è anche una certezza però nella testa di Brignone e riguarda le Olimpiadi del 2030, quelle sulle alpi francesi. La Tigre valdostana non ci sarà e su questo nel corso dell’intervista al giornale transalpino è netta: “Sono sicura che non ci sarò, almeno come atleta. E’ troppo lontano. Voglio viaggiare e fare altro, fare sport ma senza vincoli. Se riuscirò a superare la prossima stagione sarà già positivo ma nella vita non si sa mai”.