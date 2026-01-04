Brignone, alleanza con Goggia per Milano-Cortina: Della Mea, il giallo di Kranjska Gora. D’Antonio sceglie il Canada

Una domenica da festeggiare per l’Italia dello sci femminile: la squadra azzurra firma un risultato storico in slalom mentre Brignone riprende gli allenamenti anche in velocità. La speranza D’Antonio vola in Nord America

Una giornata da festeggiare per l’Italia. Lo slalom femminile di Kranjska Gora vede cinque azzurre andare a punti, un evento che non avveniva da 18 anni. Proprio mentre in Val di Fassa, Brignone riprende gli allenamenti anche in velocità osservando da vicino Goggia e le altre compagne di nazionale

Brignone, prime prove di velocità

Federica Brignone è sempre più vicina al rientro. La campionessa valdostana ha fatto il suo arrivo in Val di Fassa e in particolare a Passo San Pellegrino dove per la prima volta dopo il lungo infortunio rimetterà gli sci lunghi dedicati a superG e discesa libera. Una serie di allenamenti che arrivano dopo il lavoro fatto in gigante in Val d’Aosta e che la “Tigre” farà di fatto in compagnia di tutta la squadra azzurra. In Val di Fassa ci sono infatti tutte le ragazze della velocità che con Sofia Goggia alla guida si stanno preparando per le due prove (discesa e superG) in programma a Zauchensee. Ovviamente gli allenamenti di Federica saranno molto diversi da quelli delle sue compagne di squadra ma gli potranno servire come stimolo per continuare ad alzare il ritmo in vista del ritorno ufficiale in gara.

Della Mea, giallo poi il sorriso

Lara Della Mea è la grande rivelazione di questa stagione dello sci italiano. La sciatrice azzurra sta mettendo insieme una serie di risultati di altissimo livelli con il sesto posto nello slalom di Kranjiska Gora che rappresenta senza dubbio il punto più alto. Ma dopo una grande seconda manche c’è stato anche un momento di preoccupazione, la Rai informa infatti che un replay mostra un’inforcata dell’azzurra che andrebbe quindi squalificata. Invece la giuria di gara dopo aver controllato le immagini, conferma che non c’è stato nulla di irregolare.

Giada D’Antonio sceglie il Canada

Anna Trocker ha disputato sabato la sua seconda gara in Coppa del Mondo nel gigante di Kranjska Gora (non riuscendo però a finire la prima manche), percorso diverso invece per Giada D’Antonio. La giovanissima sciatrice napoletana ha deciso di volare ancora una volta negli Stati Uniti per partecipare alle prove della Nor-Am Cup come successo già nelle scorse settimane. La giovane speranza azzurra non è stata convocata per lo slalom di Kranjiska e dunque ha deciso di volare in Canada dove prenderà parte ai due giganti di Tremblant in programma il 6 e il 7 gennaio e poi ancora due slalom sulla pista di Mont Saint-Sauveur, nei giorni 8 e 9. L’obiettivo è quello di provare a racimolare punti per avere un miglior pettorale di partenza anche in Coppa del Mondo.