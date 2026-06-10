Brignone, allenamento subito “in salita” per tornare sugli sci. Franzoni freme, quando la partenza per il Sud America

Inizia la preparazione atletica per tornare sugli sci per Brignone, subito impegnata in una faticosa salita. Franzoni anticipa i compagni di nazionale e volerà per primo in Argentina

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Concluse le vacanze e gli impegni istituzionali della prima settimana di giugno, dopo i test e i lavori al J Medical per Federica Brignone è arrivato il momento di iniziare la sua preparazione atletica per tornare sugli sci. Nel frattempo la FISI ha annunciato il piano di allenamento per la nazionale maschile, con Giovanni Franzoni che sarà il primo azzurro a partire per il Sud America direzione Argentina.

Brignone, obiettivo tornare sugli sci

Tornata sugli sci per realizzare l’incredibile doppietta di ori alle Olimpiadi in casa, Brignone è poi stata costretta a interrompere prematuramente la sua stagione in Coppa del Mondo per il forte dolore che non l’ha mai abbandonata dal terribile infortunio rimediato agli assoluti nell’aprile del 2025. Nonostante le difficoltà la Tigre di La Salle non ha alcuna intenzione di appendere gli sci al chiodo senza prima riprovarci come dichiarato a Il Messaggero, consapevole del fatto che un suo ritorno sulle piste non sia scontato al momento: “Torno al J Medical per curarmi la gamba, è il primo obiettivo. Quindi preparazione atletica per tutta l’estate. Poi a fine estate si vedrà la situazione, proverò a rimettere gli sci”.

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Il primo allenamento “in salita” di Brignone

Ecco allora che dopo le vacanze, gli impegni istituzionali e i controlli al J Medical per Federica è arrivato il momento di avviare la sua preparazione atletica, iniziata la mattina di oggi (mercoledì 10 giugno) in compagna del preparatore atletico di riferimento della nazionale Luca Scarian, con cui questa mattina è partita in sella a una bici da corsa per una prima sessione subito “in salita”. Partendo da Pre Saint Didier Brignone e Scarian hanno percorso i 23km in pendenza verso il colle del Piccolo San Bernardo a 2189 metri di altezza. Un allenamento subito impegnativo che testimonia la volontà di Federica di tornare a competere la prossima stagione.

Il programma sudamericano della nazionale maschile: Franzoni il primo a partire

Intanto la FISI ha annunciato il programma di allenamenti estivi degli atleti della nazionale maschile in vista della prossima Coppa del Mondo. Il primo a partire per il Sud America sarà l’argento nella discesa libera delle recenti Olimpiadi Franzoni, che volerà in direzione Ushuaia il 12 agosto per rimanere in Argentina con l’obiettivo di allenarsi nelle discipline tecniche fino all’1 settembre, quando poi si sposterà in Cile per concentrarsi sulla velocità. Gli altri sciatori italiani dovrebbe invece partire in direzione Ushuaia tra il 16 e il 17 agosto.