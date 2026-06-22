La Tigre valdostana torna a parlare del suo futuro, il momento decisivo per la sua scelta arriverà ad agosto quando sceglierà i dubbi sulla possibilità di unirsi al resto della squadra per gli allenamenti in Sud America: i possibili scenari

La voglia di rivedere Federica Brignone in pista è tanta. I tifosi italiani vogliono tornare a fare il tifo per la Tigre valdostana che ha fatto sognare tutti nel corso delle Olimpiadi di Milano Cortina. Ma per il responso definitivo c’è ancora da aspettare. L’infortunio subito ad aprile 2025 è stato durissimo e la sciatrice azzurra sta ancora facendo i conti con quel momento. La decisione definitiva non è stata ancora presa ma arriverà solo a settembre.

L’ammissione di Brignone

La gravità dell’infortunio e la voglia di tornare: due punti che sembrano andare sempre più in contraddizione. Dopo il terribile incidente ai campionati italiani dell’aprile 2025, Federica Brignone ha cominciato subito a pensare al recupero e alla possibilità di essere presente ai Giochi di Milano Cortina. Una corsa contro il tempo la sua anche solo per partecipare che poi si è trasformata in un vero e proprio sogno con la vittoria di due ori olimpici. Ma proprio il raggiungimento di un traguardo che sembrava impossibile adesso spinge alla riflessione e alla cautela. Se dopo l’infortunio, l’azzurra non ha mai parlato fino in fondo di quello che le era successo e ora nella fase di recupero che la Tigre rivela le conseguenze reali di quello che le è successo.

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L’ultima ammissione arriva nel corso della sua partecipazione all’evento Scalo Festival: “Ho ancora male tutti i giorni. Quello che mi è successo è veramente grave, non mi permetterà di tornare come ero prima. Ma lo accetto, non ho mai voluto fare pena. Quello che è successo l’anno scorso è stato un incidente, tutti noi abbiamo delle sfide e forse le più difficili sono riservate alle persone più toste”.

Le conseguenze dell’infortunio

Ci sarà sempre un prima e un dopo rispetto a quel giorno maledetto di aprile. Federica Brignone ha ricevuto anche delle critiche per avere deciso di partecipare ai campionati italiani ma ha sempre rivendicato la sua scelta. Ora però deve imparare a fare i conti con quello che è successo e quello che è cambiato per sempre: “Non posso correre, quindi nuoto e vado in bicicletta. Ascoltare se stessi e il proprio corpo è fondamentale. Capisci tante cose. Quando sei una ragazzina spine e a volte fai troppo. Io ho cercato di fare sempre di più e a volte era controproducente. Poi nelle ultime due-tre stagioni ho svolto un lavoro più mirato”.

La decisione sul futuro

Ora non resta che attendere la “decisione”, che quasi andrebbe messa in evidenza con una D maiuscola. Federica Brignone nel corso degli ultimi mesi è stata sollecitata più volte sui suoi programmi futuri ma ha sempre rinviato la decisione a un futuro non meglio precisato. Ora per la prima volta rivela la data in cui sarà tutto più chiaro: “Mi alleno e mi curo. L’obiettivo è tornare sugli sci, lo farò a inizio di agosto. Quel test sarà utile per capire se andare in ritiro a settembre con la nazionale in Argentina. Solo in quel momento saprò se rientrare in Coppa del Mondo. Ho intenzione di tornare ma non per un mese come l’anno scorso. Voglio disputare l’intera stagione, quindi devo stare meglio”.