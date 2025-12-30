Brignone, la rivelazione sulle Olimpiade: “Non voglio togliere il posto a una compagna”. Goggia travolta da una polemica

La campionesse valdostana continua la sua marcia di avvicinamento a Milano-Cortina ma fa un’ammissione che spaventa. Goggia finisce travolta nelle polemiche ad Abano Terme

L’ammissione di Federica Brignone, parole nette quelle della valdostana che lasciano capire le sue reali intenzioni verso Milano-Cortina. Lei ci vuole essere e ci sarà solo a una condizione, quella di poter gareggiare al meglio delle sue possibilità, altrimenti meglio lasciare il posto ad altre.

Le parole di Brignone

Le dichiarazioni di Federica Brignone arrivano da Courmayeur e sono riportate da NeveItalia. Nel corso della presentazione del libro “Due vite” della mamma Ninna Quario, la sciatrice valdostana ha svelato un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni dopo il terribile infortunio dello scorso aprile: “Il dolore c’è ma va molto meglio per fortuna. Ricevere la notizia che sarei stata portabandiera a Milano-Cortina è stato un grande orgoglio. Ma se parliamo dell’aspetto competitivo, devo ammettere che mancano chilometri e allenamento, non solo sugli sci ma anche quello fisico sulla neve”.

Le possibilità olimpiche

C’è ancora tanta strada da fare per Federica che solo da qualche settimana ha rimesso con tanta cautela gli sci ai piedi e il tempo è sempre meno: “Di solito mi preparo per sette mesi per una stagione, qui non sono neanche due. Ho fatto 8 mesi di terapia per rieducare il mio corpo che non è ancora quello di prima. Non ho fatto neppure un allenamento in condizioni di gara dove lo sci sbatte ma cercherò di presentarmi alle Olimpiadi al 100% e provarci. Non dovessi stare bene non mi qualificherei neanche, non voglio togliere il posto a una mia compagna di squadra solo per andare alla partenza e poi frenare”.

Goggia travolta dalle polemiche

Intanto Sofia Goggia si trova suo malgrado travolta da una polemica legata alla politica locale. La campionessa bergamasca è finita coinvolta nelle polemiche per l suo rruolo di ambassador per le Terme di Abano. Un ruolo per cui sarebbe stata pagata 300mila euro per il triennio dal 2024 al 2026. Ma la campagna proposta dagli enti locali è costata moltissimo (si parla di un totale di 600mila euro) portando però un ritorno dal punto di vista economico molto basso. Una situazione che ha scatenato una battaglia politica nel piccolo comune veneto e che ha finito per tirare dentro anche la sciatrice azzurra.