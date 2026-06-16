Brignone, dai calendari FIS arriva un assist: Goggia meno fortunata. Incubo finito per D’Antonio, rientro vicino

La FIS ha ufficializzato il calendario per la Coppa del Mondo di sci femminile 2026/2027: 12 i giganti in programma, una spinta in più a Brignone per provarci, l’Italia si prepara a ritrovare D’Antonio e spera in Trocker

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La stagione della coppa del mondo di sci si avvicina sempre di più. L’Italia aspetta la decisione finale di Federica Brigonone e proprio dalla FIS arriva un assist per la valdostana a cui potrebbero far gola i 12 giganti in programma. Meno avvantaggiate Sofia Goggia e Laura Pirovano che avranno solo 18 gare veloci su cui lanciarsi.

La FIS ufficializza i calendari 2026/2027

Manca ancora qualche conferma definitiva (che riguarda la tappa di Narvik del 12 e 13 marzo) ma il calendario della coppa del Mondo di sci femminile per la prossima stagione è ormai pronto e anche definitivo. Si comincia con il gigante femminile di Soelden del prossimo 24 ottobre, c’è il ritorno di Killington a fine novembre e di Beaver Creek, e c’è la novità Gosau in Austria. Ma soprattutto c’è una scelta che vira soprattutto sul gigante. Saranno 12 i giganti in programma, 10 gli slalom, con 9 discese e 9 superG; ancora una volta dunque prevalenza alle discipline tecniche con 22 contro le 18 dedicate alle velocità.

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L’assist per Brignone, Goggia deve aspettare

Una stagione dello sci alpino che ancora una volta ha una propensione per le discipline tecniche. Ed è un piccolo assist per Federica Brignone che però non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua presenza al via. La valdostana è ancora alle prese con la fase di recupero e potrebbe scegliere anche un calendario molto soft per questa stagione. La presenza dei giganti potrebbe essere un incentivo in più per provare a essere ai nastri di partenza ma in questa fase della sua carriera, anche questo piccolo assist della FIS potrebbe essere irrilevanti sulle sue decisioni. La presenza di 22 gare sulle discipline tecniche però può essere molto interessante per l’Italia per vedere all’opera la giovanissima Anna Trocker che alle finali dello scorso hanno ha incantato e che quest’anno sarà “titolare” in Coppa del Mondo.

Discorso diverso per quanto riguarda le velociste azzurre. Sofia Goggia per anni ha accarezzato il sogno di poter lottare anche per la Coppa del mondo generale. La presenza di tante gare tecniche non l’aiutano di certo a pensare di fare un altro tentativo. Il vantaggio che le presenta invece il calendario, così come a Laura Pirovano, è quello di potersi preparare al meglio per le prime gare di velocità visto che la prima prova arriva l’11 e 12 novembre a Beaver Creek.

Incubo finito, D’Antonio vede il rientro

Dal sogno all’incubo nel giro di pochi giorni. Giada D’Antonio è stata uno dei grandi nomi a sorpresa della scorsa. La giovanissima sciatrice napoletana dopo essere balzata all’onore delle cronache si è guadagnata la convocazione per le Olimpiadi di Milano Cortina. Ma in vista dello slalom gigante, l’azzurra ha subito la rottura del crociato del ginocchio sinistro. Giada però non si è lasciata abbattere e ha ripreso immediatamente il percorso. Ora sta molto meglio e continua a lavorare al suo recupero al J Medical di Torino (stesso percorso che hanno fatto anche Federica Brignone e Marta Bassino) ed è stata inserita nei quadri federali per la prossima stagione, anche se il suo cammino potrebbe ricominciare dalla Coppa Europa.