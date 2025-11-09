Brignone, Bassino e Tabanelli: allo J Medical a caccia di un miracolo contro la maledizione olimpica. Ma Fede vede il traguardo

Le tre speranze azzurre in vista di Milano-Cortina lunedì si ritroveranno nella struttura della Juventus per continuare ad alimentare il sogno olimpico ma la Tigre valdostana è quella che ha le maggiori opportunità di successo

Brignone, Bassino e Tabanelli: tre grandi speranze italiane in vista di Milano-Cortina tutte costrette lontane dalle gare e dalla neve. Le tre atlete azzurre da lunedì saranno tutte al J Medical per provare a scacciare quella che sembra una vera e propria maledizione olimpica. Ma per ognuna di loro c’è un percorso diverso.

Brignone vede il traguardo

Federica Brignone alle Olimpiadi ci potrebbe essere sul serio. La campionessa azzurra sta portando avanti una riabilitazione in tempi da record: un fenomeno in pista e una volontà di ferro in palestra. Quello che fine a qualche mese fa sembrava una possibilità remota, ora diventa ogni giorno più concreta. L’ultimo aggiornamento è arrivato dal presidente della Fisi, Flavio Roda, che ha rivelato come entro la fine di questo mese, la campionessa valdostana potrebbe anche tornare a indossare gli sci. “Conoscendola non farà nessun passo indietro, ma deve essere nelle condizioni ottimali. Alle Olimpiadi non si può inventare niente”. Parole prudenti ma la sensazione in questo momento è che l’ago della bilancia penda dalla parte del sì, riguardo la sua presenza in gara.

Niente da fare per Bassino

Non ci sono possibilità di vedere Marta Bassino alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La sciatrice azzurra si è infortunata negli ultimi allenamenti prima dell’inizio della stagione in Val Senales. La frattura del piatto tibiale della gamba sinistra, operata lo scorso 22 ottobre, la costringerà a rimanere ferma per 4 o 6 mesi, è impossibile per lei anche solo sperare di riuscire a essere sulla neve olimpia per le gare in programma nel mese di febbraio.

Olimpiadi da guardare a casa anche per Marta Rossetti, la migliore delle slalomiste azzurre si è infortunata sempre in Val Senales, dieci giorni prima di Bassino. Per lei la rottura del legamento crociato anteriore e la lesione del menisco del ginocchio destro. Anche per lei addio ai sogni a cinque cerchi.

Tabanelli: la scelta dei medici

Nella fgiornata di lunedì a raggiungere Brignone e Bassino nella struttura del J Medical ci sarà anche la giovanissima Flora Tabanelli. La 17enne emiliana, una delle più attese nel mondo del “Big Air”, non sarà sottoposta all’intervento chirurgico per la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio desto, almeno per il momento. La decisione dei medici è stata quella di puntare su una terapia conservativa con le sue condizioni che verranno rivalutate soltanto tra un mese e a quel punto si deciderà se procedere con l’intervento oppure se i risultati saranno soddisfacenti si può pensare anche a una partecipazione ai Giochi, ipotesi questa che sembra però piuttosto remota.