Brignone beffata ma vicina alla Coppa del mondo

Per un solo centesimo, pari a 27 cm, l'azzurra Federica Brignone, in 1'11"73, si è classificata seconda nel SuperG di Coppa del mondo a La Thuille (Aosta), sulla pista Franco Berthod. Ha vinto, in 1'11"72, l'austriaca Nina Ortlieb, 23 anni e primo successo in carriera, figlia dell'olimpionico di discesa Patrick.

Terza la svizzera Corinne Suter in 1'11"79. Brignone ha consolidato il primato in classifica generale, portandolo a quota 1.378 rispetto ai 1.225 dell'ancora assente statunitense Mikaela Shiffrin e ai 1.189 della slovacca Petra Vlhova, oggi 4/a.

SPORTAL.IT | 29-02-2020 15:30