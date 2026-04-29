Brignone a Belve, domande sgradite su Goggia: Fagnani dice no ai tagli e l'intervista non va in onda

Accordo raggiunto tra l'olimpionica e la conduttrice del programma cult di Rai 2: no alla messa in onda dell'intervento di Federica, registrato nelle scorse settimane.

Era stata annunciata, poi non è andata in onda, con tanto di “giallo” condito da sospetti, precisazioni e smentite. Alla fine l’intervista di Federica Brignone a Belve, registrata nelle scorse settimane, non sarà trasmessa. Lo segnala il settimanale Chi, che dà conto dell’accordo raggiunto tra l’entourage della campionessa olimpica e la produzione della trasmissione cult di Rai 2. Ma che è successo? Perché lo strombazzato intervento di Fede nel programma di Francesca Fagnani non sarà divulgato? Cosa ha detto di “compromettente” Fede da ritenere sconveniente la messa in onda dell’intervista, che – per definizione – si svolge senza filtri e su argomenti scottanti?

L’intervista di Francesca Fagnani a Federica Brignone

Piccolo riassunto delle puntate precedenti. Qualche tempo fa, dopo i due ori vinti da Federica Brignone a Milano Cortina, la sciatrice è stata ospite della trasmissione e ha registrato il suo intervento. Come riportano alcune testate, al termine dell’intervista dallo staff della Tigre di La Salle sono arrivate alcune richieste di tagli della stessa. “Situazione congelata”, aveva fatto sapere l’entourage di Federica nei giorni scorsi. Ora, l’impasse si è risolto. Ma nel modo meno auspicabile. Francesca Fagnani e la produzione, infatti, non hanno accolto l’invito. Hanno rispedito al mittente le richieste di Brignone, che non ha dunque firmato la liberatoria per la messa in onda.

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Belve, domande sgradite su Goggia e no alla messa in onda

Come anticipato nella rubrica “C’è Chi dice” di Giuseppe Candela sul numero di “Chi” in edicola da mercoledì 29 aprile, alla base delle richieste di Brignone e della mancata messa in onda del suo intervento ci sarebbero state delle “domande sgradite” su una storica compagna di squadra della fuoriclasse valdostana. Nello specifico, “i passaggi meno graditi da Brignone riguarderebbero la sua storica rivale Sofia Goggia, in particolare le domande sulla collega con cui in questi anni non sono mancate tensioni”. Le domande di Francesca Fagnani, ma soprattutto le risposte di Federica Brignone, avrebbero sconsigliato la messa in onda.

Brignone-Goggia, la sana rivalità alla base dei grandi trionfi

Basterà l’autorizzazione negata a salvaguardare i rapporti tra le due stelle dello squadrone azzurro di sci femminile? O il semplice no alla messa in onda di Federica scatenerà la reazione stizzita di Sofia? In fondo, se non avesse risposto nulla di compromettente, perché ha poi negato l’autorizzazione alla trasmissione? Insomma, le frizioni tra la fuoriclasse di Bergamo e la Tigre di La Salle potrebbero riaccendersi. Quella tra Goggia e Brignone, in ogni caso, è stata ed è una rivalità “sana”, che ha stimolato e pungolato entrambe a dare il meglio negli anni scorsi. Ora, però, tra le due si sono inserite delle “Belve”.