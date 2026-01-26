Brignone c'è! Fede convocata per Milano-Cortina, ma De Chiesa avverte: "E' una scommessa". Sorprese Trocker e D'Antonio

La FISI ha reso noti i nomi dei 21 atleti (11 donne e 10 uomini) che prenderanno parte alle gare olimpiche: Brignone corona un clamoroso recupero, a sorpresa dentro le due baby. Dentro pure Innerhofer

Nove mesi e mezzo fa appariva alla stregua di un sogno, oggi è diventato realtà: Federica Brignone è ufficialmente iscritta alle gare olimpiche di Milano-Cortina, inserita nell’elenco dei 21 convocati per la rassegna a cinque cerchi (11 donne e 10 uomini) stilata dallo staff tecnico della FISI. Ma a sorpresa ci sono pure Anna Trocker e Giada D’Antonio, che seppur non abbiano ancora ottenuta una sola qualificazione alla seconda manche in una gara di Coppa del Mondo sono state comunque portate ai giochi “per fare esperienza”.

Anche Innerhofer ha coronato il suo sogno olimpico

Sommando gli anni compiuti da Trocker e D’Antonio non si arriverebbe a concorrere alle 41 candeline spente da Christof Innerhofer, che è l’altra grande sorpresa delle convocazioni olimpiche. Convocazione, va detto, strameritata per il finanziere di Brunico, che si è meritato un posto nei 10 azzurri grazie a una parte centrale di stagione a dir poco superlativa, soprattutto in relazione all’età.

La scelta delle due giovani atlete, viste per lo più all’opera nel circuito NorAm, rischia però di tramutarsi in un piccolo boomerang: lo staff tecnico dovrà decidere se schierarle nelle gare di gigante e slalom, dove l’Italia avrà comunque appena 4 posti e dove non è escluso che per loro le porte potrebbero restare chiuse. Tra l’altro tra le convocate non c’è il nome di Emilia Mondinelli, la 21enne della provincia vercellese che nell’ultimo slalom di Splinderuv Mlyn ha conquistato la 20esima posizione assoluta (scendendo col pettorale 51), unica italiana a punti. E nemmeno quello di Giulia Valleriani, 18esima a Kranjska Gora.

De Chiesa “avverte” su Federica. Che intanto va a Crans Montana

Su Brignone ormai tutti i pianeti erano allineati dopo l’ottima performance mandata a referto a Plan de Corones, nel giorno del rientro in Coppa del Mondo (sesto posto e tante buone sensazioni). Negli allenamenti di velocità dei giorni scorsi, però, non tutto è filato liscio, come ha raccontato Paolo De Chiesa, opinionista Rai, sempre molto informato sulla preparazione verso i giochi della vincitrice dell’ultima sfera di cristallo.

“Adesso lei si sta misurando con le discipline veloci: ha inforcato gli sci da discesa, viaggia a 130 km all’ora, ma l’altro giorno è caduta contro le reti. Non s’è fatta male, però una botta alla spalle l’ha presa, e questo conferma un assunto, cioè che per lei le gare olimpiche saranno tutte una scommessa. Come dice Federica, bisogna vivere giorno per giorno. Lei sta facendo così e vedremo sull’Olimpia delle Tofane dove potrà arrivare. Più che ai risultati guardo alla sua salute, spero non si faccia male e non succeda niente“.

Brignone che intanto ha annunciato che sarà al via delle gare di velocità di Crans Montana, ultimo appuntamento prima delle gare olimpiche: disputerà sia il supergigante che la discesa, provando a testarsi proprio nelle discipline veloci.

I convocati: 11 donne, 10 uomini, tanti sogni di medaglia

Donne

Brignone Federica 14/07/1990 C.S. Carabinieri

Federica 14/07/1990 C.S. Carabinieri Curtoni Elena 03/02/1991 C.S. Esercito

Elena 03/02/1991 C.S. Esercito D’Antonio Giada 28/05/2009 S.C. Vesuvio A.S.D.

Giada 28/05/2009 S.C. Vesuvio A.S.D. Delago Nadia 12/11/1997 G.S. Fiamme Oro

Nadia 12/11/1997 G.S. Fiamme Oro Delago Nicol 05/01/1996 G.S. Fiamme Gialle

Nicol 05/01/1996 G.S. Fiamme Gialle Della Mea Lara 10/01/1999 C.S. Esercito

Lara 10/01/1999 C.S. Esercito Goggia Sofia 15/11/1992 G.S. Fiamme Gialle

Sofia 15/11/1992 G.S. Fiamme Gialle Peterlini Martina 24/10/1997 G.S. Fiamme Oro

Martina 24/10/1997 G.S. Fiamme Oro Pirovano Laura 20/11/1997 G.S. FIamme Gialle

Laura 20/11/1997 G.S. FIamme Gialle Trocker Anna 23/12/2008 Seiser Alm Ski Team

Anna 23/12/2008 Seiser Alm Ski Team Zenere Asja 13/12/1996 C.S. Carabinieri

Uomini

Casse Mattia 19/01/1990 G.S. Fiamme Oro

Mattia 19/01/1990 G.S. Fiamme Oro De Aliprandini Luca 01/09/1990 G.S. Fiamme Gialle

Luca 01/09/1990 G.S. Fiamme Gialle Franzoni Giovanni 30/03/2001 G.S. Fiamme Gialle

Giovanni 30/03/2001 G.S. Fiamme Gialle Innerhofer Christof 17/12/1984 G.S. Fiamme Gialle

Christof 17/12/1984 G.S. Fiamme Gialle Kastlunger Tobias 09/09/1999 G.S. Fiamme Gialle

Tobias 09/09/1999 G.S. Fiamme Gialle Paris Dominik 14/04/1989 C.S. Carabinieri

Dominik 14/04/1989 C.S. Carabinieri Saccardi Tommaso 16/07/2001 C.S. Carabinieri

Tommaso 16/07/2001 C.S. Carabinieri Sala Tommaso 06/09/1995 G.S. Fiamme Oro

Tommaso 06/09/1995 G.S. Fiamme Oro Schieder Florian 26/12/1995 C.S. Carabinieri

Florian 26/12/1995 C.S. Carabinieri Vinatzer Alex 22/09/1999 G.S. Fiamme Gialle

In aggiornamento