Brignone, dalla Fis arriva un assist clamoroso: altro che ritiro. Goggia penalizzata, l’Italia punta su Trocker

Il calendario provvisorio della Coppa del Mondo femminile pubblicato dalla FIS sembra un invito alla Tigre valdostana a continuare: 12 i giganti in programma, solo 18 le gare veloci

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una pioggia di slalom giganti, il calendario della Coppa del mondo femminile di sci alpino (benché ancora provvisorio) sembra un assist clamoroso della FIS nei confronti di Federica Brignone. Decisamente meno favorita Sofia Goggia che punta sulle 18 prove veloci e quest’anno l’Italia guarda con attenzione anche agli slalom grazie alla presenza della promessa Anna Trocker.

Il calendario della Coppa del mondo femminile

La stagione della Coppa del mondo femminile sembra ancora molto lontana ma con l’arrivo dei calendari (anche se ancora parziali e provvisori) di fatto si comincia a pensare a quello che dovrebbe succedere dal prossimo 24 ottobre quando a Soelden si apre ufficialmente la stagione con lo slalom gigante. Ora non resta che la ratifica da parte del Consiglio della Federazione Internazionale prima che il calendario sia ufficiale in tutte le sue parti. Il calendario prevede 18 gare veloci (9 discese e 9 superG) mentre le gare tecniche saranno 22 (12 giganti e 10 slalom). Il primo appuntamento è in programma dunque il 24 ottobre a Soelden. Le prime gare italiane per le ragazze dovrebbero arrivare con due discese in programma a Cortina d’Ampezzo sull’Olympia delle Tofane e il superG a chiudere il weekend in programma dal 15 al 17 gennaio. Altra tappa italiana pochi giorni dopo con il gigante di Plan de Corones.

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Assist per Brignone, Goggia penalizzata

La scelta della Fis di inserire ben 12 giganti nel calendario della prossima stagione potrebbe rappresentare un clamoroso assist per Federica Brignone. La sciatrice valdostana, medaglia d’oro in gigante e superG alle Olimpiadi 2026, non ha ancora sciolto le riserve sulla sua presenza nella prossima stagione ma un calendario del genere diventa un’opportunità ghiotta per lei visto che il gigante rimane comunque la sua disciplina d’elezione. L’azzurra non ha scelto ancora le voci sul suo ritiro anche se tutto lascia pensare che possa decidere di concentrarsi su meno discipline, rinunciando definitivamente alla discesa.

La scelta di inserire tante gare tecniche potrebbe invece penalizzare Sofia Goggia se la bergamasca volesse dare l’assalto anche alla classifica generale. L’ultima stagione, con la lunga assenza di Brignone, ha visto un’Italia più in difficoltà nelle discipline tecniche mentre è arrivata la doppia vittoria nelle coppe di specialità di discesa e superG (Pirovano e Goggia). L’arrivo però proprio nelle finali di Anna Trocker lascia una porta aperta anche per cominciare a sperare in risultati importanti anche in slalom che negli ultimi anni è sempre stato il tallone d’Achille azzurro.

Vonn presente nella squadra statunitense

Negli ultimi giorni le nazionali del mondo dello sci stanno annunciando le squadre per la prossima stagione agonistica. Tra queste c’è anche la fortissima squadra degli Stati Uniti che al femminile ovviamente ha in Mikaela Shiffrin la sua punta di diamante dopo la vittoria dell’ennesima Coppa del Mondo. Presente ovviamente anche Breezy Johnson, con la campionessa olimpica a Cortina che punta a conquistare anche la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. E nella squadra a stelle e strisce figura anche a sorpresa anche Lindsey Vonn. La leggendaria campionessa statunitense però non sarà in gara nella prossima stagione dopo il bruttissimo infortunio subito nella gara di discesa alle Olimpiadi. Vonn però ha già annunciato la voglia di provare ancora a tornare ma tutti i discorsi sono rimandati (eventualmente) alla stagione 2027/2028.