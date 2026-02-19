Brignone come Sinner? Per la mamma "negli USA nessuno la riconoscerebbe". L'ammissione sul nuovo fidanzato

Maria Rosa Quario: "Jannik è il modello da seguire perché è concentrato sul suo lavoro e se ne frega di quello che si dice, spero che Federica faccia altrettanto".

Due ori olimpici a meno di un anno dal terribile infortunio che sembrava addirittura poter mettere fine alla sua carriera: ciò che ha compiuto Federica Brignone a Milano Cortina è destinato a riscrivere la storia dello sci. Di sicuro non ha cambiato le prospettive della Tigre di La Salle. La sua routine non ha subito stravolgimenti dopo i trionfi in Super G e nel gigante, la “fame” è la stessa di prima, così come la voglia di cimentarsi in nuove sfide. Nel suo cuore, probabilmente, è anche sbocciato un nuovo amore: si parla e si scrive con sempre maggior insistenza di una love story con James Mbaye, modello ed ex cestista.

Federica Brignone e James Mbaye: le parole di Ninna Quario

Dei successi, della popolarità e anche della vita privata di Federica ha parlato la mamma, Maria Rosa Quario. Per tutti “Ninna”. In un’intervista all’Adnkronos l’ex azzurra della Valanga Rosa ha fatto una mezza ammissione: “Lei è sempre stata molto riservata e continuerà a esserlo ancora di più, perchè effettivamente in questo momento tutto quello che fa viene messo molto in evidenza. Lei non ha mai esposto troppo le sue cose, anche tutti i fidanzati precedenti che ha avuto, che ha, non li ha mai messi in piazza e credo che continuerà a farlo però proseguendo anche a vivere una sua vita normale, senza nascondersi e sperando di poter avere una vita normale, di non essere messa sotto i riflettori in ogni movimento, in ogni cosa che fa”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Jannik Sinner il modello da seguire secondo mamma Brignone

Il modello da seguire, manco a dirlo, è Jannik Sinner. Il numero 2 della classifica ATP ha sempre mantenuto distinte la sfera pubblica e la dimensione privata. Solo negli ultimi tempi i suoi slanci amorosi hanno avuto delle aperture maggiori rispetto al passato, con la presenza – sempre più frequente – della nuova compagna Laila Hasanovic a fare il tifo per lui in tribuna. Il tutto, però, in un ambito ragionevolmente discreto e senza eccessi. Un atteggiamento studiato quello di Jannik, che per mamma Brignone dovrebbe essere adottato anche dalla figlia per non finire stritolata dalle eccessive attenzioni mediatiche.

“Brignone popolare? Negli Stati Uniti non la riconoscerebbero”

“Federica sotto i riflettori come Sinner? Sì, forse lui è ancora a un livello superiore di popolarità, perchè parliamo del tennis, uno sport molto più popolare, mediatico e globale”, le parole di Ninna Quario. “Forse Fede rimane in un ambito più italiano. Penso che se andasse in vacanza, ad esempio negli Stati Uniti, nessuno la riconoscerebbe, mentre Sinner credo che ovunque nel mondo sia ormai riconosciutissimo. Di sicuro bisogna fare come lui: è molto concentrato su quello che è il suo lavoro, il suo allenamento, il suo obiettivo, fregandosene un po’ di quello che si dice. Spero che Federica riesca a farlo altrettanto bene”.