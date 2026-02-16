Brignone, fuori programma con Compagnoni e Tomba: cosa le hanno detto dopo il doppio oro a Milano Cortina

Le telefonate di Deborah e Albertone sconvolgono la conferenza stampa di Fede post trionfo in gigante: l'emozione per la straordinaria lezione della Tigre di La Salle.

Fuori programma erano diventati i trionfi a queste Olimpiadi a cui Federica Brignone, secondo logica, non avrebbe dovuto neanche partecipare. E i fuori programma non sono mancati neppure in sala stampa, proprio mentre la Tigre di La Salle stava raccontando ai giornalisti come ha fatto a vincere due ori in Super G e in gigante a dieci mesi di distanza da un drammatico incidente agli Assoluti. Un infortunio terribile, capace di stendere chiunque. Non la valdostana, che dopo il “miracolo” nella prova veloce s’è ripetuta in quella più tecnica, dando l’ennesima dimostrazione di classe, tenacia e caparbietà.

Il trionfo di Federica: anche Goggia partecipe del suo trionfo

Una forza della natura, Brignone. Capace di coinvolgere nel suo doppio successo tutto il circo bianco. Non c’è sciatrice, dalla campionessa all’ultima delle comparse, che non le voglia bene. Compresa Sofia Goggia, che pure ha tradito anche dopo il gigante un pizzico di rammarico, almeno percepito come tale dalla moltitudine di appassionati che hanno ascoltato le sue interviste. Una reazione figlia forse della delusione per la sua nuova uscita di scena: aveva fatto lo stesso anche dopo il Super G. Atteggiamento più che comprensibile, non le va certamente gettata la croce addosso. Avrebbero potuto essere le “sue” gare. Invece sono entrate nella leggenda per la doppia impresa di Brignone.

Brignone, che sorpresa: le telefonate di Compagnoni e Tomba

A proposito di leggenda, due miti dello sci, due icone dello sport italiano, si sono improvvisamente palesate proprio mentre Brignone era in sala stampa per parlare del suo secondo trionfo in pochi giorni e per dare delucidazioni sul futuro. Sapete chi l’ha chiamata proprio mentre era impegnata nelle interviste di rito? Due a cui è impossibile rifiutare la chiamata: Deborah Compagnoni e Alberto Tomba. A entrambi Federica ha risposto con emozione e trepidazione, ascoltando con attenzione tutto ciò che avevano da dirle. Intensa la chiamata di Compagnoni, più breve e allegra quella di Albertone.

Super Fede: l’emozione di Deborah, la simpatia di Albertone

“Sei stata fantastica, davvero un prodigio questo qua”, l’incipit della telefonata di Compagnoni a Brignone, resa “pubblica” dal contesto in cui è arrivata. “Mi sono venuti in mente tanti pensieri di quello che hai sofferto per arrivare fin qua in questo anno. Davvero complimenti a te in primis, ma poi a chi ti ha curata. Immagino i fiioterapisti, le persone che ti hanno seguita e poi ovviamente Davide, papà che io conosco bene: è schivo ma è un grande”. Quindi Tomba, subito dopo. “Grande Fede complimenti, come ti senti?”. “Un po’ frastornata devo dire, un po’ incredula”, la replica. “Senti ci aggiorniamo, un abbraccio forte, saluta la mamy, Davide, un abbraccio”. Dialoghi tra miti. Brignone è entrata definitivamente nel club.