Brignone “oscura” Semmering: a Courmayeur già fa sul serio. In Austria è un disastro, gli spettatori rimangono al “buio”

La “Tigre” valdostana torna a fare sul serio con un gigante di prova. Le sue avversarie si sfidano tra le porte larghe a Semmering ma la prima manche si trasforma in un mezzo disastro

Federica Brignone accelera i tempi in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La campionessa azzurra ha infatti provato un tracciato di gigante a Courmayeur dimostrando di essere sempre più vicina al recupero completo. Le sue avversarie si sfidano a Semmering in una manche che però si trasforma in un mezzo disastro.

Brignone oscura il gigante

A Semmering è in corso la prima manche del gigante femminile ma nel giro di qualche minuto l’attenzione di tutti gli appassionati di sci italiano vanno verso Courmayeur. Dalla Fisi arrivano infatti le immagini di Federica Brignone alle prese con il suo allenamento proprio tra le porte di gigante, la sua disciplina preferita. L’azzurra aveva già rivelato di voler cominciare ad accelerare i tempi in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina e ha mantenuto la promessa. Le immagini, assolutamente da interpretare, che arrivano dalla Francia rivelano una Brignone già in condizione “sportive” rispetto alle prime sciate nelle quali aveva solo saggiato la sua condizione fisica al ritorno sulla neve dopo il terribile infortunio.

La rivelazione di Federica

La Tigre valdostana è stata protagonista di una lunga intervista a Fanpage nella quale però non si è voluta sbilanciare sulle prospettive per Milano-Cortina: “Non mi sento cambiata, l’infortunio per me è stato solo un incidente di percorso ma al momento non ho visto grandi cambiamenti. Non sono ancora tornata a fare la vita di prima, magari qualcosa cambierà nel mio atteggiamento. Le Olimpiadi? Per me è già un’emozione tornare a fare un tracciato e ad andare veloce. Cerco di vivere queste emozioni poi quando sarò lì affronterò anche la pressione che ne consegue”.

Semmering, prima manche al buio

La visibilità sulla pista di Semmering non è il massimo, soprattutto su un percorso veloce e con qualche dosso sul terreno da tenere in considerazione. Ma a causare qualche problema nel riuscire a seguire l’evento dal punto di vista televisivo ci pensa la mancanza della grafica con i riferimenti cronometrici, un particolare piuttosto significativo nel corso delle gare di sci alpino. Non si capisce se sia un problema legato alla regia internazionale o a quella italiana. Ma tutti i primi pettorali di gara, quello delle atlete migliori, finisce per essere praticamente al buio. Per capire quello che succede bisogna affidarsi unicamente al telecronista con Enrico Cattaneo della Rai che in un primo momento non viene avvisato del contrattempo tecnico. Bisogna aspettare Alice Robinson per vedere i primi tempi sul teleschermo.

La prova sul tracciato austriaco però non convince da vari punti di vista, a partire dalla scarsissima visibilità che sembra condizionare molto le atlete fino a proseguire con le condizioni della neve che si rovina molto presto chiudendo con un po’ troppo anticipo la competizione.

