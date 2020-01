Brignone da favola: vittoria al cardiopalmo al Sestriere

Pazzesca vittoria di Federica Brignone nello slalom gigante del Sestriere, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. La 29enne sciatrice milanese ha completato le due manche con lo stesso tempo della slovacca Petra Vhlova (vincitrice ex-aequo) e con un solo centesimo di vantaggio su Mikaela Shiffrin, ottenendo così il suo tredicesimo successo in carriera.

Il tempo complessivo delle due vincitrici è di 2 minuti, 21 secondi e 15 centesimi. Ora, quando mancano quattro gare alla fine della Coppa del Mondo, Federica Brignone è in testa alla classifica di specialità con 375 punti, 61 in più della Shiffrin e 111 in più di Marta Bassino.

In classifica generale invece la Brignone è terza con 665 punti, dietro la Vhlova, che ne ha 713, e la Shiffrin, che conserva la testa con 946 punti all’attivo.

“Una gara da infarto, non sentivo altro che gente urlare da stamattina: è stata una giornata estenuante e ce l’ho messa tutta – ha dichiarato la Brignone ai microfoni ‘Rai’, al termine della gara -. Una gara sul filo del rasoio, non ci voglio credere”.

“Sono riuscita a rimanere lucida mentre sciavo, ho fatto le cose che mi ero messa in testa per fare – ha aggiunto – Vincere davanti a tutta questa gente è stato magnifico“.

“Appena ho visto il distacco con Vhlova e con Shiffrin ho detto ‘che fortuna’! A parte tutto un’emozione così, davanti al mio pubblico, è incredibile” ha concluso la campionessa azzurra.

SPORTAL.IT | 18-01-2020 15:56