Brignone, la decisione per il SuperG: scelta rischiosa per colpa del regolamento. Goggia si gioca tutto

La campionessa olimpica ha deciso di iscriversi al SuperG in programma sabato 28 febbraio a Soldeu: un rischio importante dopo le parole sul possibile ritiro, quali sono le sue motivazioni

Federica Brignone ci sarà, almeno sono queste le ultime notizie che arrivano da Soldeu dove domani e domenica sono in programma due superG. La campionessa olimpica, dopo aver rinunciato alla discesa, sembra pronta a mettersi in gioco per la seconda gara veloce del weekend. Gara molto importante per Sofia Goggia in lotta per la classifica di specialità.

La decisione di Brignone

Dopo aver rinunciato alla discesa libera, Federica Brignone si prepara a tornare in gara a Soldeu. La scelta della due volte campionessa olimpica è stata quella di dire no alla prova disputata oggi ad Andorra, le prove avevano dimostrato che su una pista del genere le possibilità di centrare un risultato di rilievo sarebbero state piuttosto basse. Un tracciato, come dimostrato dalla gara, più adatto alle “scivolatrici” che alle sciatrici più tecniche. Ma almeno stando alle iscrizione, Brignone dovrebbe essere regolarmente alla partenza nel superG in programma sabato alle ore 10 e per l’azzurra ci sarà il pettorale numero 10.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ipotesi ritiro e il rischio per colpa del regolamento

Nella giornata di giovedì, le parole di Federica Brignone hanno spaventato tutti. L’azzurra ha rivelato di avere ancora dolori molto forti alla gamba che si è infortunata lo scorso aprile. Una situazione che ha definito simile a una sorta di tortura. I due ori conquistati a Milano Cortina rappresentano un autentico miracolo sportivo ma il sacrificio a cui la valdostana ha dovuto sottoporsi rischia anche di presentare il conto. “Se non miglioro, sarà difficile vedermi il prossimo anno”, le sue parole sono state molto chiare. Ma a distanza di un solo giorno da quelle dichiarazioni, torna in pista (anche se non sarebbe una sorpresa una rinuncia dell’ultima ora). Perché?

Le motivazioni di questa scelta sono proprio tarate in vista della prossima stagione. In molti si sarebbero aspettati che dopo Milano Cortina, la Tigre decidesse di chiudere la sua annata e continuasse con la fase di riabilitazione dopo l’infortunio. Ma a spingerla in questa direzione è il regolamento della FIS. I successi olimpici l’hanno riportata nel primo gruppo di merito in SuperG (le Olimpiadi non assegnano punti per la Coppa del Mondo ma solo per la WCSL) e stesso discorso vale per il gigante. L’obiettivo è quello di arrivare alla nuova stagione senza ritrovarsi con un avvio ad handicap per colpa dei pettorali di partenza. Il regolamento della FIS non concede deroghe neanche a campionesse come l’azzurra. Ma in questa fase resta da chiedersi se il gioco vale la candela.

Goggia si gioca tutto

Chi invece di calcoli non ne deve fare è Sofia Goggia. La bergamasca punta a chiudere nel migliore dei modi una stagione che ha vissuto tra qualche alto e basso. Ma c’è un obiettivo tangibile e alla portata ed è rappresentato dalla coppa di specialità proprio in SuperG. L’azzurra è al primo posto della graduatoria con 280 punti, alle sue spalle la neozelandese Robinson a quota 220 che però nelle ultime uscite è sembrata un po’ in crisi di risultati e di condizioni e al terzo Lindsey Vonn che però dopo l’infortunio alle Olimpiadi ha chiuso la stagione. Riuscire a piazzare due ottimi risultati ad Andorra potrebbe significare mettere una seria ipoteca sulla “coppetta”.