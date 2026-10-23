La sciatrice azzurra vuole mettere la salute al primo posto e manda un messaggio anche al tennista: tutti vogliono un pezzo del proprio beniamino ma i sacrifici a volte possono presentare un conto salato

Federica Brignone lo ha ripetuto in quasi tutte le interviste e continua a farlo: “Voglio tornare a sciare ma solo se starò bene”. La campionessa di sci non sarà ai nastri di partenza della Coppa del Mondo che prende il via domani da Soelden, quel ginocchio infortunatosi oltre un anno fa continua a darle problemi e non è ancora arrivato il momento delle decisioni. Le sue parole, ripetute in quasi tutte le occasioni, e ancora dopo la presentazione del documentario della sua avventura a Milano Cortina sono un insegnamento e un avvertimento al mondo dello sport. Con un consiglio a Sinner che è una vera e propria lezione per chi ha parlato tanto e senza sapere.

Il diritto di dire basta

Federica Brignone vuole tornare a sciare, a fare quello che ama di più e che l’ha vista trionfare in tutte le competizioni ma non sarà a qualsiasi costo. Anche perché lei il prezzo che c’era da pagare lo ha fatto anche prima dell’infortunio. Qualsiasi atleta che raggiunge i massimi livelli lo fa: mettere la propria disciplina al primo posto, stressare il proprio corpo, convivere con il dolore, sono solo una parte dei sacrifici a cui ogni atleta deve venire a patto per la gioia della vittoria. Ma dopo aver compiuto l’impresa a Milano Cortina, la sciatrice valdostana ha deciso che c’è un prezzo che non vuole pagare, non vuole compromettere la sua vita e la sua salute a 35 anni per continuare a fare sport. Nel corso delle interviste rilasciate sin dopo le Olimpiadi, il messaggio è sempre stato chiarissimo e lo ha ribadito anche in occasione della presentazione del suo documentario.

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Il consiglio a Sinner

Il consiglio che Federica Brignone ha voluto indirizzare a Jannik Sinner assume per questo una rilevanza ancora maggiore: “E’ difficile entrare nella testa di qualcuno, il mio consiglio è prendersi il tempo che gli serve: nella mia carriera spesso ho sottovalutato alcuni segnali del mio corpo e ne ho pagato le conseguenze. Jannik è talmente forte che se torna al 100% non si ferma più. Il suo infortunio è uno dei peggiori da gestire: un atleta non si fermerebbe mai, Sinner non ha traumi che gli impediscono di camminare”. Non è la prima volta che la Tigre si rivolge al numero 1 del tennis, e il suo è un messaggio rivolto al futuro.

Il compianto Kobe Bryant ha coniato la “Mamba Mentality”, una filosofia basata sulla voglia di continuare a lavorare sempre duramente, a non mollare mai, a sacrificarsi per arrivare ai massimi livelli. A volte la voglia di gareggiare e vincere rischia di trasformarsi anche in una maledizione, quando il fisico viene messo alla prova troppo duramente. Ma c’è anche un limite da non superare, Federica lo ha deciso e forse lo ha fatto lo stesso Sinner.

La lezione agli haters

Negli ultimi mesi si è scritto e letto di tutto riguardo l’infortunio di Jannik Sinner. E’ evidente che la sua assenza è stata difficile da gestire anche per i suoi tifosi che lo vorrebbero vedere sempre in campo. E, forse non a sorpresa, all’altoatesino sono arrivate anche critiche dopo i primi forfait. Le parole di Brignone però servono da lezioni, chi sta fuori e prova a invitare un atleta a giocare anche sul dolore dovrebbe tenerle a mente. Il conto da pagare rimane solo a uno, non è una decisione collettiva. In tanti vorrebbero vedere Federica gareggiare e vincere ma solo lei conosce cosa mette davvero in gioco in quei minuti di gara. Forse sarebbe una cosa da tenere a mente quando si giudicano le scelte, anche quelle di Sinner.