Crans Montana, disastro Italia nelle prove: Brignone, vale la pena? Goggia sembra in crisi. E scoppia la grana Melesi

La Tigre valdostana fa il suo debutto anche in velocità ma sembra cauta e finisce lontana dalle migliori. Goggia ancora in difficoltà, bene Nicol Delago mentre arranca anche Vonn.

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una giornata da dimenticare per l’Italia nella prima giornata di prove cronometrate di discesa. Le azzurre infatti non riescono a inserirsi nelle prime posizioni in una giornata condizionata anche dal ritardo nel via e da una partenza ribassata. Federica Brignone si mette alla prova anche in velocità ma è molto distante dalle migliori, ma vanno male anche Goggia e Pirovano. La migliore delle azzurre è Nicol Delago che chiude settimana. Miglior tempo per l’austriaca Ortlieb davanti alla connazionale Raedler e alla tedesca Weidle-Winkelmann, in ritardo anche Lindsey Vonn.

Brignone, il debutto che preoccupa. Male Goggia

Ultime prove di velocità prima delle Olimpiadi. A Crans Montana si comincia con le cronometrate in vista della discesa libera e non arrivano buone notizie per l’Italia. La migliore delle azzurre è Nicol Delago che dopo aver vinto la discesa di Tarvisio sembra la più in forma del gruppo. Per lei arriva un settimo posto sicuramente incoraggiante. Sofia Goggia invece continua a sembrare in crisi nella disciplina che più le è cara. Anche nelle prove di Crans Montana la prestazione non è esattamente convincente, 17esimo posto preceduta da Laura Pirovano e seguita al 20esimo posto da Nadia Delago.

Un capitolo a parte lo merita Federica Brignone, la valdostana ha deciso anche un po’ a sorpresa di mettersi in gioco anche in discesa magari per cominciare a tastare le sensazioni in vista delle Olimpiadi. Ma a differenza di quanto fatto vedere nel gigante di Kronplatz è sembrata decisamente in ritardo. Il pettorale numero 1 sicuramente non l’ha favorita e alla fine per lei arriva un piazzamento nelle retrovie, decisamente distante dal tempo di Nina Ortlieb. Questi giorni saranno fondamentali per capire come comportarsi a Milano-Cortina e con il forfait in discesa che resta più che una possibilità.

Crans Montana: caos nella prova cronometrata

Il weekend (lungo) di gare a Crans Montana è cominciato subito con un mezzo caos. La prima prova cronometrata di discesa libera infatti era prevista alle 10.30 del mattino e a pochi minuti dalla prima prova è arrivata subito la decisione di posticiparla. Nessuna comunicazione da parte degli organizzatori su quello che era successo, in un primo momento si è parlato della caduta di un apripista che ha costretto a rimettere a posto le reti, poi però la partenza viene ribassata. Una lunga attesa che coinvolge proprio Brignone con il pettorale numero 1.

Lo sfogo di Roberta Melesi

L’Olimpiade è sempre un sogno, e lo è ancora di più quella che si disputa in casa. Non riuscire a raggiungere l’obiettivo a volte può essere una ferita che poi si fa fatica a far rimarginare. Sembra essere il caso di Roberta Melesi (ma non è l’unica), che non è riuscita a strappare la convocazione per le prove veloci (il SuperG, in particolare) e sui social si è lasciato andare a uno sfogo di delusione: “Grazie solo all’amore grande che provo per questo sport e alle poche persone al mio fianco che credono in me e mi spronano ogni giorno per tutto il resto non mi esprimo. Per fortuna in gara c’è solo il cronometro che decide”.

La scelta di escludere Melesi dalle convocazioni però è sembrata quasi inevitabile da parte della FISI e lascia intendere che Federica Brignone sarà quasi sicuramente presente nel quartetto che affronterà il SuperG. La classifica di specialità in Coppa del Mondo vede l’azzurra in quarta posizione dietro Sofia Goggia (al comando con 200 punti), Elena Curtoni (105) e Laura Pirovano a quota 72. L’inserimento di Brignone non poteva che portare a un’esclusione ed è stata quella della 29enne di Lecco. Discorso per certi versi ancora più semplice per quanto riguarda la discesa visto che prima di lei in classifica ci sono anche le sorelle Delago e la FISI ha deciso di portare un’atleta in più (Nadia Delago) nella disciplina nel caso Brignone dovesse rinunciare alla gara.