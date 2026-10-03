La campionessa olimpica non svela ancora niente sulla possibile data del rientro, al Festival di Trento prende ancora tempo: “Continuerò solo se starò ancora bene”. E arriva l’invito del ct dell’Italvolley

Federica Brignone in un incontro chiamato “L’invicibile”, la sciatrice azzurra è stata protagonista al Festival dello sport di Trento e il titolo non poteva essere più azzeccato. Ma chi sperava di avere notizie certe sul suo rientro in gara sarà rimasto deluso, la Tigre non si sbottona: continua a lavorare ma rimanda ancora più avanti il tempo delle decisioni. E intanto incassa l’invito di Julio Velasco.

Le condizioni di Federica Brignone

Il rientro alle Olimpiadi di Milano Cortina è stato miracoloso e ha pagato con due medaglie d’oro, ma quella corsa anche un po’ folle non poteva non avere conseguenze. Federica Brignone ha faticato tanto per essere protagonista (anche più di quanto sperato) nell’Olimpiade di casa ma poi ha dovuto mordere il freno. Ha chiuso la stagione in anticipo e quella nuova non è ancora cominciata per l’intervento per rimuovere viti e placche dal ginocchio operato. Ora è lei stessa che prova a fare chiarezza sulle sue condizioni: “Come sto dopo l’operazione? Per le prime due settimane sono tornata a usare le stampelle poi sono stata tutti i giorni al J Medical. Prima dell’intervento potevo lavorare a casa, invece dopo sono dovuta andare di nuovo a Torino. Ormai è un anno e mezzo che faccio solo riabilitazione”.

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I dubbi sul ritorno in pista

I dubbi per il futuro rimangono intatti almeno stando alle parole della diretta interessata. Brignone ha sempre detto che “stare bene” è la priorità in questo momento, il ritorno in pista resta un suo obiettivo ma non a tutti i costi. E anche a Trento ribadisce lo stesso pensiero: “Mi piacere fare l’atleta e provare l’adrenalina ma non è un Mondiale o una tappa di Coppa del Mondo da darmi la motivazione. Nelle ultime due stagioni avevo raggiunto quanto inseguito per una carriera intera e mi dispiace essermi fatta male proprio in quel periodo top. L’obiettivo non è continuare per 150 anni e continuerò a farlo solo se starò bene. Avrò ancora tutto ottobre per la riabilitazione per poi rimettere gli sci e vedere come sto”.

L’invito di Velasco

L’impresa di Brignone rimarrà per sempre nella storia dello sport italiano. E non è passata inosservata a uno che di imprese, di vittorie e di storie di sport se ne intende come Julio Velasco. Il ct della nazionale azzurra ha esteso un invito alla sciatrice azzurra: “Vorrei fare incontrare Federica alle miei giocatrici, meglio ancora se quelle della nazionale juniores. La sua capacità di superare i limiti è un esempio. Le donne spesso hanno maggiore degli uomini”.