Brignone, è il momento della verità: i dubbi di Federica dopo il ritiro di Gut-Behrami, ora preferisce la bici

Un solo giorno di sci negli ultimi mesi per Federica Brignone che continua a godersi le sue passioni come le discese in Mountain bike ma ora arriva il momento della decisione

E’ estate, Federica Brignone ha voluto mettere da parte tutti i pensieri negli ultimi mesi e godersi un po’ di tempo per se stessa. Tempo più che meritato non solo per quello che ha fatto nella sua carriera ma appena qualche mese fa alle Olimpiadi di Milano Cortina. Ora però arriva il momento più complicato, quello delle scelte che fino a questo momento sono state rimandate. Cosa farà nella prossima stagione la Tigre di La Salle?

La passione per la mountain bike

Ad aprile 2025 arriva il terribile infortunio nel corso dei campionati italiani di sci, un momento che ha segnato la carriera di Federica Brignone ma che di certo non le ha tolto il gusto per il brivido. La campionessa italiana ha sempre ammesso di essere appassionata di tanti sport soprattutto quelli a più alto contenuto adrenalinico e tra questi c’è anche la mountain bike e una disciplina molto particolare quella del downhill. L’azzurra è in Val d’Isere e vola in discesa ma stavolta gli sci non c’entrano. A comandare sono le due ruote.

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Il momento della verità per Federica

E’ stata un’estate fino a questo momento senza sci e senza neve. La due volte campionessa olimpica ha postato video, anche preoccupati, per la mancanza di neve a Cervinia dove ha vissuto l’unico giorno sugli sci di questa lunga estate. Per lei è stato un periodo dedicato soprattutto al riposo e al recupero fisico dopo la clamorosa accelerazione per essere al via delle Olimpiadi. E ora è il momento delle decisioni. La prossima settimana, tra nove giorni esatti, è infatti in programma la partenza del gruppo elite in direzione Sud America e in particolare verso Ushuaia dove ci saranno 4 settimane di allenamento sulle nevi argentine per preparare la prossima stagione. Insieme a Brignone ci saranno anche Bassino, Goggia e Pirovano. Insieme a Fede, perché al momento le indicazioni sembrano puntare sul fatto che la valdostana ci sarà. Ma dopo le sue dichiarazioni degli ultimi mesi è lecito attendersi anche un colpo di scena.

L’impatto del ritiro di Gut-Behrami

Solo qualche giorno fa, il 5 agosto per la precisione, il mondo dello sci ha appreso la decisione del ritiro di Lara Gut-Behrami. La sciatrice svizzera era attesa alla stagione del rientro dopo un grave infortunio al ginocchio ma poco prima dell’inizio della fase più importante della preparazione, la ticinese ha deciso di dire basta: “Dopo un’attenta riflessione sono giunta alla conclusione che non voglio tornare più a gareggiare”. Una doccia gelata per i tifosi svizzeri ma non solo visto che Lara è stata una delle sciatrici più importanti degli ultimi anni e da molti considerata come una delle miglior supergigantiste di tutti i tempi. Una decisione per “non costringere il fisico e la testa a gestire il dolore”, più che per l’impossibilità di farlo. E chissà che questo ritiro non possa avere un impatto anche su Brignone che è stata una sua grande rivale, fare i conti con il dolore è una cosa con cui si convive nel mondo dello sci ma che a un certo punto diventa un limite invalicabile.