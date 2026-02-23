Brignone e Goggia subito in gara in Coppa del Mondo, convocate per Soldeu: chance d’oro per Sofia senza Vonn

La FISI scioglie i dubbi sulla presenza di Brignone a Soldeu per la Coppa del Mondo. Presente anche Goggia, che cercherà di consolidare la vetta in superG sfruttando l'assenza di Vonn e, perché no, cercare il colpaccio in discesa

Dopo gli intensi Giochi invernali di Milano Cortina Federica Brignone è pronta a tornare in pista in Coppa del Mondo. La duplice campionessa olimpica rientra infatti tra le dieci convocate per la trasferta di Soldeu dove si disputeranno tre gare tra il 27 febbraio e l’1 marzo insieme anche a Sofia Goggia – sulla cui presenza però non c’erano grandi dubbi -, che potrà sfruttare l’assenza dell’infortunata Lindsey Vonn per accorciare nella classifica di discesa libera e allungare in quella di supergigante.

Le convocate azzurre: c’è Brignone

Smaltita la sbornia olimpica di Milano Cortina per le atlete azzurre è tempo di tornare a concentrarsi sugli ultimi undici appuntamenti della Coppa del Mondo, che tornerà in scena già a partite da questa settimana a Soldeu con le gare di velocità. Per l’occasione la FISI ha convocato 10 atlete azzurre, tra le quali rientra anche Brignone, che ha scacciato dunque i dubbi sulle sue condizioni dopo le fatiche dei Giochi.

Insieme alla campionessa olimpica di superG e slalom gigante – unica italiana tra l’altro a vincere in carriera a Soldeu nel 2015 e nel 2016 (le sue prime vittorie in Coppa del Mondo)- ci saranno anche Goggia, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Roberta Malesi, Laura Pirovano, Sara Thaler, Asja Zenere e Sara Allemand.

Gli appuntamenti a Soldeu

La trasferta di Soldeu si aprirà mercoledì con la prima delle due prove cronometrate di discesa libera, mentre la gara si terrà venerdì 27 febbraio con orario di partenza alle ore 11. Successivamente ci saranno i due appuntamenti di supergigante, con il primo in programma sabato 28 (il quale rappresenta il recupero di quello cancellato a Zauchensee) e il secondo domenica 1 marzo, entrambi con la partenza prevista per le 10:15.

Ghiotta chance per Goggia

Queste tre gare rappresentano una chance d’oro per Goggia, che può ancora puntare a conquistare la classifica di specialità sia in discesa libera che in gigante, soprattutto in virtù dell’assenza di Lindsey Vonn, costretta a terminare anticipatamente la stagione dopo il terribile infortunio rimediato nella gara d’esordio a Milano Cortina.

Goggia infatti è al momento al comando della classifica di superG (di cui mancano quattro appuntamenti) con 280 punti davanti ad Alice Robinson (sua principale rivale), che ne ha 220, e alla statunitense ferma a 190. In discesa libera invece Sofia è attualmente quinta a pari meritò con Nicol Delago con 180 punti, ma visto il suo talento e la sua predisposizione per la velocità non è impossibile che possa completare una rimonta che avrebbe certamente dell’incredibile nelle prossime tre gare sulla leader della classifica che è proprio Vonn con 400 punti. Per farcela Goggia dovrà però battere la concorrenza di Emma Aicher (256), Kira Weidle (232) e Pirovano (207). Una missione quasi impossibile, ma quel “quasi” lascia aperta ogni possibilità.