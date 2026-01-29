Crans Montana, per Brignone e Goggia rischio disastro bis: seconda prova cancellata e discesa accorciata

Nevica sulla località svizzera, salta l'ultimo test prima della libera di venerdì: un solo riferimento per Fede, condizioni non ideali in gara per Sofia.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Piove, anzi nevica sul bagnato a Crans Montana, dove si preannuncia un fine settimana turbolento per quel che riguarda le gare di velocità valevoli per la Coppa del Mondo femminile. L’ennesimo, visti i disagi a ripetizione delle scorse settimane, soprattutto quelli che hanno flagellato gli appuntamenti di Zauchensee, in Austria. La seconda prova della discesa libera, prevista nella mattinata di giovedì, è stata cancellata. La gara, in programma venerdì alle 10, si svolgerà (o meglio: dovrebbe svolgersi) regolarmente, ma da una partenza più bassa rispetto a quella iniziale. Insomma, una sorta di Super G mascherato.

Nevica a Crans Montana: cancellata la prova

Come ufficializzato dalla FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) “la forte nevicata della nottata e la conseguente impossibilità di ripulire nel migliore dei modi il tracciato di gara ha costretto gli organizzatori di Crans Montana a cancellare la seconda prova cronometrata in vista della discesa femminile in programma venerdì 30 gennaio (ore 10, diretta Rai Due e Eurosport) sulla pista svizzera. L’allenamento ufficiale svolto mercoledì permetterà il regolare svolgimento della gara, che però partirà dalla partenza di riserva, visto che l’unica prova è scattata da quel punto”. Sabato 31, poi, si svolgerà il Super G.

Discesa Crans Montana con partenza più bassa

Non una buona notizia per Federica Brignone, Sofia Goggia e le altre azzurre iscritte alla discesa: Laura Pirovano, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Asja Zenere e Roberta Melesi. Prima della cancellazione, per giunta, è andato in scena il solito “balletto” fatto di rinvii, tentativi last minute, silenzi e dubbi. La partenza della seconda e ultima prova cronometrata è stata infatti dapprima differita alle 12, poi annullata definitivamente. Adesso è corsa contro il tempo per assicurare la disputa della gara, dal cancelletto di partenza dell’unica prova effettuata mercoledì. Dalla Svizzera garantiscono che faranno in tempo.

Goggia e Brignone, che rischio nel test preolimpico

Le condizioni proibitive della pista, col rischio di neve fresca soprattutto ai margini della linea blu, e il tracciato accorciato ricordano sinistramente lo scenario che ha caratterizzato una delle ultime uscite poco felici di Sofia Goggia in discesa, a Zauchensee. Goggia che nell’unica prova a Crans Montana ha tirato il freno, facendo registrare il 17mo tempo. Lontanissima dalle migliori anche Federica Brignone, che ha voluto testare a tutti i costi le sue condizioni in discesa prima delle Olimpiadi ma che pure ha chiuso a distanza siderale dalle migliori nel test. Ora per lei la prospettiva di gareggiare quasi “al buio” e su un tracciato dalle caratteristiche diverse da quelle studiate.