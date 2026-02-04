Brignone e Goggia "in gara” per Sanremo dopo Milano Cortina: Polini, Errani e Sylla le alternative di Carlo Conti

Dopo Milano-Cortina una tra Brignone e Goggia potrebbe trasferirsi direttamente a Sanremo per ricoprire il ruolo di co-conduttrice al Festival al fianco di Carlo Conti, che però valuta anche altre atlete

Quello di febbraio potrebbe essere un mese molto intenso per Federica Brignone e Sofia Goggia. Subito dopo le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina infatti le due atlete azzurre potrebbero salire sul palco dell’Ariston con il ruolo di co-conduttrici del Festival di Sanremo secondo quanto riportato dal settimanale Chi, che ha svelato come per l’edizione di quest’anno il conduttore Carlo Conti voglia una personalità forte del mondo dello sport azzurro, con le due sciatrici che sarebbero in lizza per il posto insieme alle tenniste Jasmine Paolini e Sara Errani e la pallavolista Myriam Sylla.

Possibile febbraio intenso per Brignone e Goggia: dopo le Olimpiadi Sanremo?

Dalle nevi di Cortina al mare di Sanremo. Brignone e Goggia potrebbero vivere un febbraio estremamente intenso, che le vedrebbe attraversare in largo tutto il nord Italia. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, terminati i loro impegni alle Olimpiadi di Milano-Cortina (che si concluderà il 22 febbraio) una delle due sciatrici potrebbe trasferirsi sul palco dell’Ariston per fare da co-conduttrice di Carlo Conti in occasione della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo.

Possibile seconda partecipazione per Brignone

Un ruolo di grande visibilità nazionale e che testimonia quanto Brignone e Goggia – soprattutto quest’anno che ci sono anche le Olimpiadi – siano due dei volti più noti e amati dai tifosi di tutto lo stivale. Per Federica inoltre si tratterebbe della seconda partecipazione al Festival più importante d’Italia dopo quella del 2024, quando invece Jannik Sinner rifiutò la chiamata di Amadeus, con la stessa sciatrice che però si schierò dalla sua parte lasciando capire di comprendere la sua scelta: “Rifiutare è una scelta difficile, ma da atleta lo capisco, perché hai il tuo programma e vuoi concentrarti su quello”.

Le altre sportive in lizza per il ruolo di co-conduttrice

Brignone e Goggia non sono però le uniche personalità dello sport che potrebbero prendere parte al Festival di Sanremo. Sempre secondo Chi, Carlo Conti infatti starebbe valutando i profili anche di altre atlete azzurre, tutte provenienti da sport già protagonisti all’Ariston nelle ultime edizioni come tennis (con Matteo Berrettini) e pallavolo (con Paolo Egonu). Si tratta delle protagoniste del doppio azzurro da sogno Jasmine Paolini e Sara Errani e di Myriam Sylla, tra le protagoniste della Nazionale di Julio Velasco che ha dominato il mondo del volley nel 2025.