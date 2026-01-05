Brignone al lavoro su La VolatA con Goggia e Vonn. "Il dolore c'è, ma sto facendo tanti step e voglio migliorare"

A San Pellegrino prime giornate di allenamento sugli sci lunghi per Federica Brignone, che ha trovato la compagnia (tra le altre) di Vonn e Goggia. "Aggiungo un pezzettino ogni giorno"

C’era praticamente tutto il gotha della velocità all’Alpe di San Pellegrino nella prima domenica di gennaio. Inclusa Federica Brignone, che per la prima volta dopo 9 mesi ha messo ai piedi gli sci lunghi, quelli (appunto) dedicati a discesa e supergigante. Con lei, sulla pista La VolatA, lo scorso anno protagonista anche delle gare di Coppa del Mondo (e lo sarà anche il prossimo 7-8 marzo), anche Sofia Goggia e Lindsey Vonn, che hanno approfittato della possibilità di avere tutta per sé la pista della Val di Fassa per affilare le armi in vista degli appuntamenti con la velocità in programma di Altenmarkt, dove nel fine settimana si correranno una discesa (sabato) e un supergigante (domenica).

La VolatA è piena di stelle: che entusiasmo a San Pellegrino

Tantissimi curiosi hanno potuto osservare da vicino le gesta delle campionesse del circo bianco, che hanno potuto scendere libere e indisturbate nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 11,45, prima che la pista venisse riaperta al pubblico.

Chiaramente la curiosità maggiore era legata a ciò che avrebbe fatto Federica Brignone, che sta cercando in tutti i modi di recuperare in tempo per le gare olimpiche di Milano-Cortina. Fede che ai cronisti locali ha fatto sapere di aver ricevuto buone impressioni. “Era un test al quale tenevo tanto, dal momento che era la prima volta che rimettevo gli sci lunghi. Le sensazioni sono positive, anche se chiaramente ho cercato di sentire la gamba e la risposta alle sollecitazioni sotto ai piedi”.

Che però l’umore fosse alto lo si è capito anche dalla disponibilità mostrata da Federica (oltre che da Goggia) nel firmare autografi e scattare selfie con tanti sciatori della domenica (e tanti bambini degli sci club locali), che un po’ per caso si sono ritrovati a contatto con le due campionesse azzurre al termine della seduta di allenamento.

Fede, la fiducia cresce: “Aggiungo un pezzettino alla volta”

Il lavoro di Brignone prosegue anche in questi giorni, dal momento che lei in Austria non andrà per le gare del fine settimana. Con Fede e Sofia hanno lavorato anche Pirovano, Curtoni, Melesi e le sorelle Delago, tutte intente a rifinire la preparazione per i prossimi appuntamenti. Federica potrebbe rientrare a Tarvisio a metà gennaio, ma non ha potuto ancora confermare la cosa, semplicemente perché non sa come potrà evolversi la situazione a livello fisico.

Per quanto visto a San Pellegrino, però, è sembrata decisamente a suo agio e in buona condizione, scendendo anche a ritmo sostenuto. “Ogni giorno cerco di aggiungere un pezzettino nel mio percorso di recupero per vedere se tutto regge. Non è stato un allenamento vero e proprio qui a San Pellegrino, mi sto abituando a sciare, sto cercando di provare curve ad alta velocità, a tenere i piedi negli scarponi. Qui c’è stato un altro passo positivo per scorrevolezza ed equilibrio. Il dolore c’è, ma provo a fare uno step di crescita. Ho tanta voglia di migliorare e mettermi in gioco”.