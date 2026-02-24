Brignone vuole un’altra impresa impossibile. D’Antonio, il messaggio della mamma: “E’ stato un tunnel buio”

Federica Brignone ha deciso di mettersi alla prova per le ultime gare di Coppa del Mondo ma ha bisogno di una rimonta clamorosa per partecipare alle Finali, la sciatrice napoletana si opera dopo l’infortunio al ginocchio

Federica Brignone non si accontenta delle due medaglie d’oro conquistate ai Giochi olimpici di Milano Cortina. La sciatrice valdostana va a caccia di un’altra impresa impossibile, quella di provare a conquistare il pass per le finali di Coppa del Mondo, una qualificazione che in questo momento sembra un miraggio. Giada D’Antonio, invece, comincia oggi con l’intervento al ginocchio la fase di recupero dopo l’infortunio subito durante le Olimpiadi.

Brignone a caccia di un’impresa impossibile

Le Olimpiadi di Milano Cortina erano uno sogno per Federica Brignone. La Tigre valdostana, dopo il terribile infortunio dello scorso aprile, sembrava addirittura destinata a rinunciare al grande appuntamento in Italia. Ma la sua caparbietà, la capacità anche di fare i conti con il dolore non solo gli hanno permesso di partecipare ma addirittura di riuscire a vincere due medaglie d’oro (in SuperG e in gigante), due trionfi che alla vigilia sembravano quasi un’utopia, anche troppo da sperare. E allora dopo l’impresa a cinque cerchi, perché non provare a centrarne anche un’altra con la caccia alle finali di Coppa del Mondo, e anche qui si va quasi nell’ambito delle cose impossibili.

Finali di Coppa del Mondo: serve una rimonta pazzesca

Da Milano Cortina e Lillehammer: la storia olimpica sembra quasi esserci un ricorso storico. Sarà la città norvegese infatti a ospitare le finali di Coppa del Mondo che sono in programma dal 21 al 25 marzo. Lì dove l’Italia aveva gioito per una delle sue migliori performance a cinque cerchi, Brignone cerca una qualificazione che in questo momento sembra impossibile. Per riuscire a centrarla la valdostana deve riuscire a rientrare tra le migliori 25 di ogni specialità e in questo momento non è qualificata in nessuna delle tre (discesa, superG e gigante). L’azzurra non ha punti in discesa, è 32esima in quella di gigante (ma ha a disposizione una sola prova, quella di Are per riuscire a scalare la classifica), mentre potrebbe risalire dalla posizione 33 che occupa in SuperG visto che ci sono ancora tre appuntamenti prima del gran finale.

D’Antonio: oggi l’intervento al ginocchio

Prima il sogno poi l’incubo. Giada D’Antonio è stata la prima napoletana convocata alle Olimpiadi invernali. Un’opportunità unica di vivere il sogno di tutti quelli che praticano sport. Ha avuto però giusto il tempo di fare il suo debutto nella prova di team combined (chiusa però con un’inforcata) prima che arrivasse l’infortunio nel corso di un allenamento. La rottura del legamento crociato la costringerà a rimanere fuori dai giochi per circa 6 mesi ma il percorso verso il rientro comincia adesso. L’azzurra infatti si sottoporrà oggi all’intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato, operazione affidata al medico della FISI Andrea Panzeri con la napoletana che poi comincerà la sua riabilitazione al J Medical di Torino, struttura che è stata fondamentale anche per il recupero di Federica Brignone.

E a poche ore dall’intervento è arrivato il messaggio della mamma Sandra come riporta Race Ski Magazine: “Sono stati giorni molto intensi. All’inizio è stato come attraversare un tunnel buio, fatto di paura, domande e incertezze. Con il tempo siamo riusciti a sostenerla, ad aiutarla ad accettare quello che stava succedendo e oggi quello smarrimento si è trasformato in determinazione. Non vediamo l’ora di iniziare questo percorso. Non sarà un cammino semplice ma Giada sta affrontando tutto con una forza che ci emoziona”.