Federica Brignone sorridente e solare: la campionessa valdostana si è sottoposta a un nuovo intervento chirurgico nella giornata di martedì per la rimozione di placche e viti al ginocchio che si era infortunata nell’aprile del 2025, e ora parla delle sue condizioni in un video che la mostra molto serena. Ora servirà qualche giorno prima di cominciare la riabilitazione e poi la preparazione fisica. I piani per il futuro però sono ancora tutti da scrivere.
Le prime parole di Brignone
L’ennesima operazione, anche se stavolta con uno spirito e un obiettivo diverso. Ma andare sotto i ferri è sempre un momento delicato soprattutto per un atleta. Federica Brignone però sembra raggiante con le sue prime parole dopo l’intervento chirurgico a cui è stata sottoposta presso la clinica La Madonnina di Milano: “Mi sono operata martedì ed è andato tutto bene. Ho tolto placca e viti come vi ha già avvisato il dottor Panzeri. Sto bene, adesso avrò qualche giorno in stampelle per poi iniziare con la fisioterapia e tornare a fare la preparazione atletica. Quindi sono molto contenta. Il mio ginocchio sta bene e anche io sto bene”.
L’intervento di Federica
Una notizia che ha sorpreso i tanti fan e che di sicuro mette in discussione il calendario (ancora eventuale) per la prossima stagione. Federica Brignone è tornata sotto i ferri a distanza di oltre un anno dopo il terribile infortunio subito nell’aprile 2025. Di mezzo ci sono stati i due ori conquistati alle Olimpiadi di Milano Cortina e poi ancora la decisione di fermarsi nel finale di stagione quando il fisico le ha presentato il conto dopo un ritorno a tappe forzate. Difficile capire quali saranno gli scenari e i tempi di recupero esatti dell’azzurro che di fatto salta tutta la preparazione estiva in vista dell’inizio della stagione previsto il prossimo ottobre. L’azzurra è stata operata martedì a Milano per la rimozione delle placche e delle viti inserite nel corso del primo intervento chirurgico e c’è chi sostiene che il vero obiettivo stagionale siano i Mondiali di Crans Montana nelle prime settimane di febbraio.
La rivelazione del fratello Davide
A parlare dell’operazione e dei piani della campionessa valdostana è stato anche il fratello-allenatore Davide che nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha smentito la tesi sul Mondiale: “La decisione di operarsi non c’entra direttamente con Crans Montana. L’obiettivo di Federica è sempre stato lo stesso, stare bene nella vita prima ancora che sugli sci. Vuole tornare a fare tutte le cose che le piacciono. E’ una sportiva a tutto tondo e in questo momento non può correre né giocare a tennis, due attività che comportano troppo stress. Pochi sanno che alle Olimpiadi, dopo l’atterraggio dello Schuss ha sentito un dolore fortissimo al ginocchio che non l’ha abbandonata più”.