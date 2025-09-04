Brignone, l’immagine che riaccende la speranza per Milano-Cortina. Goggia ricorda Giorgio Armani dall'Argentina

La valdostana continua la sua riabilitazione al J Medical con la speranza di poter partecipare alle Olimpiadi invernali del 2026: Goggia lavora durissimo in palestra prima della partenza per l’Argentina

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’immagine che riaccende la speranza: Federica Brignone abbandona le stampelle e ricomincia a correre in direzione di Milano-Cortina. Goggia, invece, è pronta a lasciarsi i duri mesi in palestra per la neve in Argentina.

Brignone torna a correre

Le immagini più belle di Federica Brignone arrivano dalle palestre e dalle sale di riabilitazione del J Medical. La campionessa azzurra ha messo finalmente da parte le stampelle e ha ricominciato a correre. Sui suoi canali social, la vincitrice della Coppa del Mondo della scorsa stagione ha infatti pubblicato un video che la vede alla prese con il tapis roulant, un progresso fondamentale verso il rientro alle gare che però al momento è ancora lontano.

Nel corso di questi mesi però la sciatrice valdostana non ha mai perso il sorriso, ha lavorato duramente scegliendo la struttura della Juventus per provare a recuperare il prima possibile dal terribile infortunio a cui è andata incontro alla fine della scorsa stagione con la frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra.

Le speranze per Milano-Cortina

Fare previsioni in casi come quello di Brignone è estremamente complicato. La campionessa azzurra si è messa al lavoro sin dal giorno dopo l’intervento per provare a giocarsi le sue carte e provare a essere in partenza alle Olimpiadi di Milano Cortina. Non è un’impresa semplice, manca ancora molto ma a preoccupare sono soprattutto le condizioni in cui la valdostana potrebbe affrontare un appuntamento così importante con il rischio di non aver partecipato a nessuna gara di Coppa del Mondo prima dei Giochi.

L’impressionante lavoro di Sofia Goggia

Brignone lavora duramente per anticipare i tempi di recupero, Sofia Goggia invece questa volta non ha infortuni da recuperare. Ma questo non significa che il lavoro della bergamasca non sia stato altrettanto duro. Sulla sua pagina Instagram la sciatrice azzurra ha pubblicato continui aggiornamenti della sua preparazione che quest’anno ha previsto anche elementi di ginnastica artistica per migliorare la sua coordinazione. Alcuni allenamenti sono sembrati davvero durissimi ma ora è tempo di mettere da parte la palestra.

Goggia si prepara infatti per la neve: “La vita degli sciatori d’estate è così: interminabile mesi di preparazione in cui si lavora sodo e si suda tanto sognando la neve. Grazie a tutti quelli che mi hanno supporto in questi mesi che a livello mentale sono sempre belli challenging. Finalmente posso dirlo, sono in partenza verso l’Argentina, il Grande Inverno sta arrivando”.

Il ricordo di Giorgio Armani

Sofia Goggia, come tanti altri atleti, ha voluto ricordare l’impatto di Giorgio Armani nello sport e nella società italiana: “Elegante, raffinato e iconico. Giorgio Armani è stato un uomo che con la sua creatività, con la sua coerenza, la sua cura per il dettaglio, la sua visione ha segnato un’epoca nella moda e dell’essere italiani nel mondo. E’ stato un uomo che ha voluto portare i propri nobili valori anche nel mondo dello sport italiano. Tifandolo e supportandolo con la sua classe e il suo altruismo, ci ha esortato a inseguire la bellezza della nostra autenticità e di valorizzarla attraverso delle creazioni uniche”.