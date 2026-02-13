Brignone, l'appello della mamma Ninna Quario: "Fede, fermati". Il retroscena clamoroso su Cortina e il Super G

Per fortuna la "Tigre di La Salle" non ha dato ascolto alla richiesta e ha vinto l'oro: il dolore lancinante due giorni prima della finale e l'esplosione di gioia post trionfo.

Tutto vero, Federica Brignone campionessa olimpica nel Super G a meno di un anno di distanza dal terribile infortunio che sembrava potesse porre fine alla sua carriera. La gioia, l’orgoglio, l’emozione, la soddisfazione di tutto un paese per la lezione di resilienza di Federica sono forse il messaggio più bello di questa edizione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Sull’Olympia delle Tofane è stata scritta una pagina indelebile dello sport italiano. Un vero e proprio miracolo sportivo che, se Fede avesse dato ascolto a un consiglio della mamma, non si sarebbe verificato.

Brignone, l’invito a fermarsi prima del Super G

Già, perché sulle lunghissime 48 ore che hanno anticipato il Super G olimpico è emerso un retroscena raccontato dalla stessa Ninna Quario, la mamma di Federica, ex campionessa azzurra a sua volta. Che ha raccontato a Repubblica di aver provato a convincere Federica e l’altro figlio Davide a desistere dal tentativo – che sembrava disperato – di gareggiare comunque, nonostante il dolore alla gamba fosse fortissimo. “Vi prego, smettetela”, la richiesta pressante. Ripetuta più e più volte. Non l’hanno ascoltata. Non hanno smesso. E Federica, con la sua ostinazione, ha vinto la medaglia d’oro.

Mamma Brignone: “Federica si sentiva in colpa”

Certo, la situazione era quella che era. A causa del dolore, Brignone non ra riuscita neppure ad allenarsi prima della prova che l’avrebbe proiettata ancor più nella leggenda delle nevi. “E lei che fa? Si sente in colpa, perché le avevano messo a disposizione l’elicottero“, l’altra rivelazione della mamma. È stato allora che ha perso la pazienza e ha ribadito l’esortazione che, per la verità, ripete da anni: “Smettetela. Ora basta”. Niente da fare, una come Federica non la ferma nessuno, neppure un’altra tipa tostissima come mamma Ninna. E le lacrime di dolore si sono trasformate in lacrime di gioia.

Milano Cortina, gli indizi sull’impresa di Fede

Un segnale, comunque, sia Federica sia il fratello Davide l’avevano fornito. Si sono addormentati davnti alla tv, proprio come quando erano bambini, alla vigilia della grande finale. È così che li ha trovati Ninna entrando in camera e ha capito che il clima era più disteso, che la tensione delle ore precedenti aveva lasciato il posto alla serenità e alla fiducia. C’erano anche altri segnali e mamma Brignone li ha colti tutti: “L’armonia tra i miei figli, la poca visibilità in cui ‘Fede’ si esalta, la presenza del presidente Mattarella con la sua aria da nonno buono”. Un mix vincente che ha funzionato. Meno male che Fede non s’è fermata.