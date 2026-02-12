Brignone, l’oro ti rende immortale: le lacrime di fronte a Mattarella. Goggia devastata, anche Allegri si ferma per Fede

La Tigre valdostana firma un’impresa che rimarrà per sempre nella storia dello sport italiano: le lacrime al traguardo mentre il presidente applaude. Delusione per Sofia Goggia

Stavolta le lacrime sono di gioia. Federica Brignone entra nella storia dello sport italiano e forse non solo. A distanza di 10 mesi da un infortunio che poteva addirittura chiudere la sua carriera, la Tigre valdostana firma una delle imprese che rimarrà per sempre nella leggenda dello sci, una di quelle gare che consegnano un atleta all’immortalità. L’oro nel superG alle Olimpiadi di Milano Cortina rimarrà per sempre nella sua memoria, come di quelle di tutti i tifosi che hanno esultato e pianto con lei.

Brignone: le lacrime di fronte a Mattarella

Una gara che forse non avrebbe dovuto neanche fare, anzi forse tutta l’Olimpiade sembrava essere diventata un tabù. L’infortunio agli Assoluti dopo una stagione che l’aveva vista vincere la Coppa del Mondo generale sembrava la beffa del destino. Un incidente terribile che avrebbe steso tutti ma non una Tigre. Milano Cortina è diventato un obiettivo da inseguire quasi con disperazione, con l’obiettivo di esserci nel ruolo di portabandiera e di simbolo del movimento azzurro. Ma Brignone non è solo una grande sciatrice, è una delle più grandi di sempre. L’Olympia delle Tofane gli mette davanti una prova complicatissima: nebbia, tracciato difficilissimo che manda fuori un’atleta dopo l’altra. Brignone aveva malissimo due giorni fa, ma questa poteva essere la sua gara. E così è. Si accorge subito che la sua prova può essere da podio e nel leader’s corner arrivano subito le lacrime di fronte al presidente Sergio Mattarella che ancora una volta si rivela il portafortuna della nazionale azzurra.

I complimenti di Allegri

Massimiliano Allegri è alle prese con la conferenza stampa di presentazione del match con il Pisa. Ma in questo momento c’è anche uno sguardo alle Olimpiadi e il tecnico, che è stato anche uno dei tedofori nella marcia verso i Giochi, per un attimo lascia il calcio da parte e dedica un pensiero a Federica Brignone: “Innanzitutto c’è da fare i complimenti a Brignone. Non è facile fare risultato dopo gli infortuni che ha avuto. Medagliere? Noi italiani diciamo che siamo più scarsi di tutti ma alla fine facciamo i risultati. La nostra storia parla per noi. Bisogna essere orgogliosi”.

L’amarezza di Goggia

Nella gara che regala all’Italia un oro che sa di destino, c’è anche un pizzico di amarezza. E’ quello di Sofia Goggia che a metà gara aveva un vantaggio enorme nei confronti della compagna di squadra Federica Brignone. Ma lei come tante altre ha sbagliato un passaggio chiave e alla fine le sue parole sono piene di amarezza: “Non è facile tornare da un infortunio, oggi va dato onore e merito a Federica. Non pensavo di essere avanti di sette decime ma le gare vanno portate fino in fondo. E’ come se non avessi partecipato”.

