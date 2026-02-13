Brignone, Lollobrigida e Sinner celebrati da USA e Spagna, il confronto impietoso del NYT col calcio: “Nessuna stella”

Le imprese di Lollobrigida e Brignone conquistano anche la stampa estera, con Marca e il New York Times che celebrano le due azzurre e il giornale USA che confronta i successi azzurri in sport come sci e tennis alla profonda crisi del calcio italiano

Le attese azzurre per i Giochi invernali di Milano Cortina erano certamente alte, ma nessuno si sarebbe aspettato un’inizio così sfavillante. A circa una settimana dall’apertura delle Olimpiadi, l’Italia ha già conquistato 17 podi (più di tutti al momento in cui questa articolo è stato scritto) e tallona la Norvegia (storica dominatrice degli sport invernali) nel medagliere grazie ai suoi sei ori, tra i quali spiccano i due vinti nel pattinaggio di velocità da Francesca Lollobrigida e quello conquistato nel supergigante da una sensazionale Federica Brignone.

Atlete le cui imprese sono state celebrate anche all’estero da importanti quotidiani come Marca e il New York Times, che ha fatto un parallelo abbastanza impietoso tra l’esplosione di talenti in sport a lungo considerati “secondari” nel nostro Paese rispetto a quello che invece l’ha sempre fatta da padrone anche fin troppo autoritario, ovvero il calcio, dove oggi l’Italia fatica a trovare talenti degni del suo glorioso passato nel pallone.

Francesca Lollobrigida celebrata da Marca che ricorda la parentela con Gina

Due ori olimpici nel giro di pochi giorni hanno consacrato Francesca Lollobrigida nell’olimpo degli atleti italiani. Le due imprese della neo 35enne di Frascati però non sono passate inosservate nemmeno all’estero. A esaltare la pattinatrice italiana è stato infatti anche il quotidiano spagnolo Marca, che ne ha ricordato la parentela con la celebrità del cinema Gina Lollobrigida (di cui è pronipote) scomparsa nel 2023 e i traguardi arrivati dopo essere diventata mamma, l’ultimo con un finale al cardiopalma: “Questa è la terza medaglia olimpica per Lollobrigida, che ha vinto l’argento a Pechino nel 2022. A 31 anni, sapeva di voler diventare madre ma anche di voler competere alle Olimpiadi che si sarebbero tenute in Italia, il suo Paese d’origine, quattro anni dopo. Tommaso è nato nel maggio 2023 e Francesca, come tante altre atlete d’élite, ha dimostrato con due medaglie d’oro che la maternità non è incompatibile con lo sport di alto livello”.

Il New York Times esalta l’impresa di Brignone

L’impresa di queste Olimpiadi però al momento ce l’ha regalata però Federica Brignone, che dopo il terribile incidente accusato appena dieci mesi non solo è riuscita a rientrare in tempo per i Giochi, ma ha anche conquistato l’ultimo tassello mancante al proprio già incredibile palmares vincendo la medaglia d’oro nel supergignate. Un traguardo celebrato dal New York Times: “Giovedì, Brignone ha affrontato una discesa selvaggia lungo un percorso impegnativo che includeva una serie di salti in curva, un’impostazione che sostanzialmente richiede agli sciatori di cambiare direzione a mezz’aria. Brignone sembrava sul punto di toccare la neve almeno due volte. Ha quasi mancato diverse porte. Ogni volta, però, si è ripresa e ha puntato spalle, fianchi e punte degli sci verso valle. Ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 76 centesimi di secondo. Ha alzato i pugni mentre la tribuna cittadina, che includeva il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Kirsty Coventry, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, esplodeva per lei”.

Il paradossale confronto del NYT tra lo sport nazionale italiano e Brignone e Sinner

L’impresa di Brignone così come l’esplosione di Sinner negli ultimi anni sono state sfruttate dal New York Times anche per fare un parallelo abbastanza impietoso con il calcio, sport che da sempre l’ha fatta da padrone in Italia e che ha regalato enormi soddisfazioni ai nostri tifosi, ma che da anni vive un momento buio, anzi, buissimo, tanto che la Nazionale di Gennaro Gattuso rischia di perdere per la terza volta consecutiva l’accesso ai Mondiali: “Negli ultimi anni, l’Italia non è riuscita a produrre una stella emergente nel suo sport preferito, il calcio, e fino all’arrivo di Jannik Sinner nel tennis, Brignone era al vertice della piramide degli eroi dello sport italiano”.